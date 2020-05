Lucía Vallecilla: 'Nosotros no somos un circo, ni sainetes, ni payasos', sobre las palabras de Esteban Paz

LEA TAMBIÉN

Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, confesó las razones por las que no estuvieron de acuerdo con la postura del resto de los clubes de AFNA, sobre el caso de Francisco Egas y el Congreso Extraordinario que ratificó como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a Jaime Estrada.

La dirigente se mostró preocupada por los últimos acontecimientos. Aseguró que decidieron participar en la Asamblea, después de buscar la versión de Egas, quien nunca respondió a su llamado. Además, afirmó que AFNA no los tomó en cuenta para emitir el comunicado.

“No firmamos el comunicado de AFNA porque nunca nos hicieron partícipes de la misma, pero el viernes, después de reunirnos en Directorio de El Nacional, emitimos un comunicado pidiendo que se de el Congreso. Nos habría gustado que estén el ingeniero Egas y la gente de AFNA, pero ellos, en lugar de esperar que se instale el Congreso, tomaron el micrófono y empezaron a cuestionarlo. El gerente Nicolás Vega tuvo la misma actitud y por eso le pedimos que permita que se instale, se salieron y no pudieron defender sus posturas en el Congreso”, aseguró en una entrevista con la emisora Huancavilca.

“Como institución somos respetuosos de todos los organismos, AFNA tenía que llamarnos y decirnos qué es lo que estaba pasando. Yo le llamé al ingeniero Egas para que me explique y conocer su versión, pero no tuvimos respuesta (...) Muy respetuosos de AFNA, pero eso no quiere decir que siempre estaremos de acuerdo con las decisiones que ahí se tomen. Nosotros no respondemos a ningún compromiso porque no tenemos un compromiso con nadie, ni con AFNA, ni con el señor Egas y tampoco con el señor Estrada”, aclaró.



Vallecilla también se mostró inconforme con las declaraciones de Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, quien en públicamente calificó de "circo" el Congreso Extraordinario que se celebró el 1 de mayo del 2020.



“Ellos defienden la postura del señor Egas, pero no estuvieron en la asamblea para debatir y mostrar lo contrario. Nosotros no somos un circo, no somos sainetes ni payasos, somos personas que representamos al fútbol ecuatoriano y a nuestras instituciones; nos merecemos el respeto. A nadie nos cortaron la palabra, se escuchaban hasta los perros ladrando, pudieron hacerlo ahí y no esperar a redes sociales para faltarnos al respeto. Yo les llamé a los presidentes a pedir que se saque un comunicado, no somos cómplices de algo que se ve a la opinión pública. Si se quedaban, de pronto esos cuatro o cinco nos hacían cambiar la opinión de 46”, dijo.



Una mujer de consensos. “No burlados, era importante que estén para defender sus posturas. El fútbol nacional envió una carta pidiendo respuestas, no es posible que minutos antes me pidan que me salga del Congreso por un capricho de ellos. Nosotros en El Nacional sostenemos reuniones virtuales y sacamos criterios en conjunto, tal es el caso que los otros dos delegados de mi club también estuvieron presentes. Esto no es cuestión sólo del presidente”.



La dirigente criolla no teme a las represalias que pudiera tomar AFNA. Asegura que están al día en pagos ante la FEF y la LigaPro.



“Si yo daño la honra, hay los estamentos para reclamar. Yo he dicho que me quiero enterar de las cosas como son, nadie nos ha presentado nada más que lo que nos han expuesto en FEF. No estoy haciendo nada en contra de AFNA ni de sus equipos, estoy siendo muy respetuosa, si es que después ellos quieren tomar represalias, veremos qué pasa. El señor Nicolás Vega quiso indicar que El Nacional estaba sancionado, nos quiso hacer quedar mal cuando nosotros tenemos todo en orden y legal en la federación y en la Liga Pro; no tenemos problemas con nadie. Nosotros le pagamos USD 32 000 a AFNA en medio de la pandemia, de una cuota que estaba pendiente. No hay motivo para que nos quieran sancionar”.