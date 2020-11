Lucía Vallecilla aseguró que El Nacional fue 'injustamente' suspendido por la FEF

Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, explicó por qué no pudo evitar la suspensión del conjunto criollo para la décima fecha de la LigaPro. Ella, a través de un video enviado por el departamento de comunicación, aseguró que fue un acto de mala fe contra el equipo militar.



Vallecilla confirmó que el club América de Quito y la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) son dos de los acreedores de El Nacional. E indicó que gestionó los pagos y acuerdos necesarios para evitar la sanción que ahora le harán perder tres puntos en la mesa ante Guayaquil City, su rival de turno por la décima fecha.



La directiva aseguró este sábado 28 de noviembre del 2020, que fue una "injusticia" la que vivieron la tarde del viernes 27. El plazo para pagar o presentar acuerdos de pagos en la FEF vencía a las 18:00 de ese día.



Vallecilla sostuvo en el video que a la FEF le cancelaron en efectivo, vía transferencia, USD 70 900. Así, ya con el ente rector del fútbol nacional ya no tendría problemas. Sin embargo, según relató, los inconvenientes se dieron con los directivos del cuadro 'cebollita'.



Ella indicó que mantuvo conversaciones con el presidente del América, Gino Guerrón, para acordar el pago de USD 30 000. Tenía previsto gestionar la cancelación en el Banco General Rumiñahui, pero por la hora no alcanzaría a realizar el trámite a tiempo.



Guerrón habría pedido entonces a Vallecilla que le enviara una foto del cheque certificado a través de Whatsapp para él así solicitar a la FEF, con ese documento como garantía, que levantaran la suspensión sobre El Nacional.



"A las 18:00 llamé a la FEF y me dijeron que solo se hizo el pago de los USD 70 900 , pero que el América, a través de su presidente, no había levantado la suspensión. Bolo (Rodrigo) Espinoza, su verdadero presidente, no lo podía hacer. Llamé al presidente de la Comisión Disciplinaria (de la FEF) y me dijo que debía enviar con anticipación (el pago o acuerdo) y que Gino debía aceptarlo para levantar la sanción. No se dio y nosotros como institución habiendo cumplido y pagado, nos vimos perjudicados injustamente", detalló Vallecilla.



Ante ello, la directiva criolla aclaró que buscarán la manera de "revertir en derecho" lo ocurrido. "Pagamos los valores en los tiempos exactos y oportunos" y precisó que no renunciará a la presidencia del cuadro militar.



Pero, según detalló diario Expresso en otro audio donde supuestamente se escucha a Vallecilla, ella también culpó de esta sanción a Francisco Egas, presidente de la FEF. Él le habría dicho que solicite ayuda a Miguel Ángel Loor, titular de la LigaPro, y a Jaime Estrada, vicepresidente de la FEF. Esto como supuestas represalias, debido a que El Nacional se ha mostrado crítico a algunas decisiones tomadas por el mandamás de la Federación.