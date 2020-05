Luchador brasielaño de UFC da positivo por coronavirus antes de pelea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El luchador brasileño de artes marciales mixtas Ronaldo Jacare Souza dio positivo por covid-19 en las pruebas médicas previas al evento del campeonato UFC del sábado en el estado de Florida, reportó ESPN este viernes.

La cadena señaló que el combate que iba a sostener Jacare Souza contra Uriah Hall fue cancelado pero el evento UFC-249, con una docena de peleas en la cartelera, se mantiene en pie.



Este evento, que se celebrará en Jacksonville (Florida) y será transmitido por ESPN, será el primero del UFC (The Ultimate Fighting Championship) desde el 14 de marzo, después de varios intentos fallidos por reanudar sus peleas en medio de la pandemia.



Según ESPN, a su llegada a Jacksonville el miércoles el peleador brasileño dijo no tenía síntomas de coronavirus pero informó que tenía sospechas de que algunos de sus familiares habían podido padecer la enfermedad.



Souza se sometió al test y “ fue aislado en el hotel. Se esperaba tener los resultados en 24 horas, que hubiera sido el jueves. Desafortunadamente fueron 48 horas y hoy se supo que había dado positivo en el test ” , relató el periodista de ESPN Stephen A. Smith.



El luchador llegó a participar en la presentación de la pelea este viernes, posando para las fotos frente a Hall, ambos con mascarilla. El presidente de UFC, Dana White, posó también a menos de un metro de Souza sin protección.



Antes de cerrar un acuerdo para disputar tres eventos en Jacksonville en mayo, White tuvo que aplazar otros tres combates y buscar durante semanas un lugar donde esquivar las restricciones impuestas por autoridades para frenar la pandemia de covid-19.



En abril, White dio a conocer planes para organizar peleas en una isla privada y en un casino situado en territorio tribal de California, que tuvo que descartar.



Finalmente tuvo el visto bueno del VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville. El dirigente dijo que el regreso de los deportes en vivo a la televisión fue un pedido que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la conferencia que sostuvo con líderes de las competiciones deportivas en abril.



“Yo voy primero... con suerte después de hacer esto, otras ligas empezarán a buscar y a decir: 'Sí, podemos hacer esto”, dijo White al diario Los Angeles Times.



El dirigente recalcó en los últimos días que la producción de sus eventos no pondría en riesgo a nadie.



“Esto no es solo una locura, es un plan bien pensado. Hemos tenido gente muy, muy inteligente, doctores y gente que ha estado involucrada con la UFC por mucho tiempo trabajando en esto sin parar desde que comenzó” , afirmó White a CNN Sport.



El estado de Florida permite los espectáculos deportivos siempre que sean a puerta cerrada y cumplan prevenciones frente al virus.