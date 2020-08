Lucas Villarruela: 'Tendremos poco entrenamiento y hay que darle importancia a la recuperación física'

LEA TAMBIÉN

Lucas Villarruel, jugador de Liga de Quito, vive con optimismo la reanudación del campeonato nacional. El argentino aseguró que se ha trabajado bien y que espera que el equipo responda a las exigencias que demandarán los rivales y la nueva normalidad.

"Estamos mentalizados con todo lo que se viene y la seguidilla de partidos. Tenemos un plantel amplio y cualquiera puede ser titular. Vamos a ver como se dan los resultados. Lo importante es terminar bien los partidos", dijo el mediocampista.



Villarruel en consiente que habrá poco tiempo de entrenamiento y más de recuperación. El calendario de la LigaPro está apretado y se programaron partidos en fin de semana y entre semana.



"Tendremos poco entrenamiento y hay que darle importancia a la recuperación física. Serán días complicados, pero en estos cinco meses nos vamos a jugar cosas lindas con el club, como el torneo y la Libertadores", dijo Villarruel.



La reanudación del torneo también genera emoción. En cinco meses jugarán su primer partido oficial y eso tiene al equipo con algo de ansias.



"Hay emoción porque queríamos competir. Se nos vienen cosas lindas por jugar. Los amistoso nos hicieron bien. La verdad arranca el domingo que es por los puntos", aclaró.



Para el argentino, la pandemia fue clave para compartir con su hija y esposa. Asegura que el tiempo que pasó con ellas no se repetirá este año, por el calendario y la seguidilla de partidos.



"La pandemia tuve la suerte de pasarla con mi mujer e hija. Son el sostén mío y me acompañan en todos lados. Aproveché para disfrutar a mi nena y no perderme su crecimiento. Sé que con los partidos y el nuevo calendario serán meses que no las pueda disfrutar como en esos días confinado", dijo.