Lucas Villarruel: 'No pensé ni un minuto en llegar a Liga de Quito'

El argentino Lucas Villarruel, jugador de Liga de Quito, vive su primera experiencia internacional de una forma distinta. El Covid-19 le obligó a quedarse en la casa, después de haber disputado cuatro partidos como titular con los albos.

El mediocampista aseguró que la cuarentena ha sido llevadera junto a su familia. No juega Play Station como otros compañeros. El aprovecha para disfrutar con la familia y entrenarse bajo la plataforma Zoom, que ha sido tan utilizada en estos días.

“Uno cuando empezó la cuarentena no pensé que iba a durar tanto, ahora aprovechamos para pasar con la familia. Nos toca ver la vida de otra forma. Fue algo nuevo, tengo una bicicleta estática para seguir en la parte física, el profe (Pablo Repetto) nos entrena desde casa”, indicó el volante de 26 años.

Uno de los responsables de que Villarruel llegara a Liga de Quito fue Adrián Gabbarini. El golero argentino compartió equipo con él en Olimpia. Por eso fue el ahora capitán albo quien le dio las mejores referencias del club.



“Liga es un equipo muy conocido, siempre juega copas internacionales, no pensé ni un segundo en venir. Para llegar a Liga me llamó Adrián Gabbarini, me encantó el país y me encanta donde vivo que es por el sector de Cumbayá”, complementó Lucas.



Para Lucas, hay diferencias claras entre el fútbol de su país y el ecuatoriano. Siente que en Ecuador es todo más físico y eso se nota en ciertas posiciones.



“Creo que hay más espacio en el fútbol ecuatoriano que en el argentino y los jugadores por las bandas son mucho más rápidos”, advirtió.



Villarruel es consciente de que al regresar a las prácticas, deberá haber una pretemporada para reacondicionamiento físico.



“Tenemos que hacer una pretemporada para volver a adaptarnos y poner el motor en marcha, así se evitarán lesiones cuando todo se reanude”, dijo.