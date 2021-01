Lucas Villarruel se ejercita con un entrenador personal y se recupera de una lesión en su pierna derecha

Lucas Villarruel, jugador de Liga de Quito, aguarda por el inicio de la pretemporada. El argentino se adelantó a los trabajos. Por ahora solo hace fisioterapia para recuperarse de una lesión en el pie derecho. Eso sí, confía en tener una revancha en este 2021.

Villarruel, quien llegó al equipo inicios del 2020, fue uno de los primeros en renovar su contrato. Por eso asegura que en el club se está armando un plantel competitivo que buscará ser protagonista nuevamente, pero esta vez con la obtención de títulos.



"Creo que Pablo Repetto va a armar un equipo competitivo y nosotros tenemos que estar a la altura, porque Liga es un equipo grande que tiene que ganar todo lo que juega", dijo en Radio La Red.



Además afirmó que se 'adelantó' a la pretemporada. Trabaja con un entrenador personal y en su recuperación física. Cerró el 2020 con algunas dolencias en su pierna que no le permitieron llegar al 100% de sus condiciones a la final.



"Estoy trabajando con un fisioterapeuta y también trabajando en las mañanas con un profe, esperando ya iniciar la pretemporada", dijo el mediocampista.



El 'Taquito' Villarruel, como bautizaron los hinchas del argentino, también aseguró que tienen como primer objetivo lograr el título de la Supercopa. Desde ya los jugadores han asumido ese torneo de la FEF con toda la responsabilidad del caso.



"La Supercopa es un torneo importante y la vamos a querer ganar, pero tenemos que ver como llegamos los jugadores en la parte física. Pablo Repetto decidirá cómo afrontar la Supercopa", dijo



Villarruel destacó también la presencia de sus compañeros. Sobre todo la de Jordy Alcívar, su compañero de posición, y de Adrián Gabbarini, su compatriota y capitán.



"Yo hablo mucho con Jordy Alcívar y le digo que esté convencido de su calidad, le digo que mejore los perfiles, que vaya al gimnasio y que mejore esos pequeños detalles que son importantes", aseguró.



Sobre el capitán de los albos, reconoció su liderazgo. "Adrián Gabbarini es muy importante dentro del vestuario, es un gran líder, hace muchas cosas por la gente del club que el resto de las personas no lo saben", dijo.



Acerca de la final, aseguró que fue doloroso perder por penales ante Barcelona Sporting Club, pero aseguró que eso servirá para corregir errores para este 2021.



"Lastimosamente perdimos en los penales y no pudimos ganar la final, pero casa adentro debemos hacer otro análisis, sobre todo desde lo deportivo (...) En líneas generales debemos valorar lo efectuado en toda la temporada para corregir lo que no funcionó”, dijo.