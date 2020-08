Lucas Piovi: 'No vine a Liga para reemplazar a Antonio Valencia'

LEA TAMBIÉN

Lucas Ezequiel Piovi ya está en el país, después de 25 horas de viaje. El argentino tuvo que hacer dos escalas en México y Estados Unidos antes de unirse a Liga de Quito. Por ahora se entrena de forma solitaria en Pomasqui, pero con supervisión de los entrenadores.

Este lunes 3 de agosto del 2020 habló en rueda de prensa digital y firmó que llegó al club para ayudar a sus nuevos compañeros y pidió que no lo compararan con Antonio Valencia.



"Fue un viaje largo de más de 25 horas. Espero hacerme el estudio (prueba PCR) para empezar a entrenar. Soy volante central que me caracterizo por tratar de dar orden y mantener la posesión y dar salida y opción de juego cundo el equipo tenga la pelota", dijo Piovi.



El argentino aseguró que no llega a reemplazar a nadie. Sobre todo a un jugador como Valencia, con su experiencia y característica de juego.



"Antonio Valencia es un jugador importante por su trayectoria. Yo no vengo a reemplazarlo en su posición y tampoco a compararme. Vengo a ser parte de este plantel y a competir", dijo con un tono serio.



Santiago Jácome, gerente deportivo del plantel, aseguró que su llegada respondió a una necesidad de cuerpo técnico y que además, Piovi cuenta con características que otros en su posición no tienen.



"Fue una contratación rápida de un día para otro. Fue la gestión de lado y lado. Tiene una característica distinta a los otros que tenemos en ese puesto. Queremos tener un plantel numeroso y lleno de calidad ante la circunstancia en la que se va a jugar este año", dijo Jácome.



Piovi quedó sorprendido con las instalaciones del club. Para llevar al complejo pasó por el estadio Rodrigo Paz Delgado y al arribar a Pomasqui también pudo ver cómo se maneja Liga.



"Me quedé sorprendido que tienen unas instalaciones grandes. Estoy preparado para este desafío y que soy de dejar todo en cada partido y situación de juego", dijo.



Por ahora no conoce a sus compañeros. Debe someterse a una nueva prueba PCR para poderse unir a las prácticas.



"Debo hacerme las pruebas una semana después del viaje. Estoy en forma. Me entrené en Argentina todo este tiempo", aclaró.