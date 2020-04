Lucas Mancinelli: "Me adapté rápido en Ecuador, donde me gustaría quedarme"

LEA TAMBIÉN

El centrocampista argentino Lucas Mancinelli, que milita en el Deportivo Cuenca, señaló este jueves que su adaptación fue rápida al club y que anhela continuar en el fútbol de Ecuador, país que está en emergencia sanitaria por la covid-19.

"Tengo contrato hasta diciembre con opción de compra. Apenas arrancó el campeonato vi lo que es el fútbol de acá, me siento cómodo viviendo en Cuenca y me gusta mucho el fútbol ecuatoriano, es una experiencia linda y me gustaría quedarme en este país", dijo a Efe Mancinelli.



El centrocampista insistió sentirse bien en Cuenca, a pesar del temor que ocasiona la pandemia, "aunque acá, gracias a Dios, los efectos son menores que en ciudades como Guayaquil, allá la magnitud es preocupante", dijo en referencia a una de las urbes más castigadas del mundo por coronavirus per cápita.



El gran dominador del balón con el perfil derecho dijo que vive solo en Cuenca, pues su esposa y su hijo iban a venir a Ecuador, "pero con esta situación no pudieron viajar, por lo que se quedaron en La Plata, en Argentina, donde también la situación está complicada, pero están bien, aunque en aislamiento".



Para no caer en la desesperación por la soledad y la imposibilidad de entrenar y jugar, contó que se levanta temprano a entrenarse, que conversa telefónicamente con su familia y con sus amigos del fútbol.



"Estoy haciendo cosas que antes no las hacía, como leer, estudiar, estoy haciendo algunos cursos por internet de lo que más me gusta: el fútbol, creando hábitos para mantenerme ocupado en el tiempo libre", expresó.



Mancinelli logró mostrar su talento en los cuatro partidos que pudo disputar con Deportivo Cuenca, pero luego se suspendió el torneo en marzo pasado por el estado de excepción que se decretó en Ecuador a causa de la pandemia.



"Me sentí bien en los cuatro partidos que alcanzamos a jugar, me adapté rápido desde la pretemporada, me siento muy bien con el grupo de compañeros y con las ideas que tiene el técnico (el uruguayo Tabaré Silva), que para un jugador eso es primordial, me siento muy cómodo, estoy contento por lo que he rendido", resaltó.



E indicó que en su vida futbolística jugó en muchas posiciones, y tiene facilidad de adaptación, "por ejemplo, en Argentina recientemente estaba jugando de doble cinco, ahora Tabaré me pone por afuera por el sector derecho, no tengo una posición fija pero el propósito es rendir al máximo".



Entre otras de las variantes técnicas a las que le agrada sacarle provecho durante los partidos, figuran los disparos con potencia y colocación desde fuera del área.



"Me agrada pegarle a la pelota desde fuera del área, eso lo mejoro porque luego del entrenamiento me quedo ensayando los remates ante los porteros y fui mejorando esa herramienta que para mí es letal y la puedo implementar en los partidos", expresó.



Su vínculo con el fútbol ecuatoriano le ha dado la oportunidad de reencontrarse con excompañeros argentinos como Adrián Gabbarini y Lucas Villarruel, de Liga de Quito; Sergio Ojeda y Brian Cucco, del Deportivo Cuenca.



"Trato de seguir mejorando, a mis 30 años tengo sueños personales, de grupo y todavía mucho por aprender, mejorar porque no he llegado aun a mi techo futbolístico", resaltó.



Consideró que los directivos del Cuenca "se están manejando bien" dentro de esta situación, y vaticinó que "seguramente" se reunirán "la próxima semana por el tema económico, por la probable reducción de salario".



"Ojalá lleguemos a un buen acuerdo para bien de las partes porque entiendo la situación" que atraviesa el club y el fútbol ecuatoriano, apuntó.



Antes del Deportivo Cuenca, Mancinelli jugó en Lanús, Atlanta, Ferro Carril Oeste, Temperley, Olimpo, Patronato, todos de Argentina.