Lourdes Hernández comparte en un libro los cinco hábitos para ganar felicidad gracias al deporte 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las emotivas historias que relata la atleta ecuatoriana Lourdes Hernández, en el libro 'La cinta invisible, 5 hábitos para romperla', son fruto de dos décadas vinculadas al mundo del deporte, sobre todo a las maratones y a otros retos de largo aliento.

"Lo primero es moverse, el ser humano debe moverse", reflexiona la ejecutiva, quien lanzó su libro el 21 de noviembre del 2019 con el deseo de que más y más personas se "levanten del sofá" y mejoren su salud con la actividad física.



¿Por qué escribir este libro?

"Decidí contar un poco de cómo es mi vida, sin imponer nada a nadie, y mostrar cómo hago para seguir haciendo ejercicio y tener siempre ganas de nuevas metas. El primer hábito que propongo es olvidarse de la edad, porque hay personas que cumplen 40 años y piensan que deben entrenar menos por temor a lesionarse, otros llegan a los 50 y tiran la toalla y muchos, a los 60, ya no hacen nada. Y eso es terrible, porque mientras más pasan los años hay que ejercitarse más".



¿Por qué?

"Si no se hace nada se va perdiendo movilidad. Al estar en actividad se renuevan los cartílagos, los huesos, la sangre. Cuando se alimenta el músculo se alimenta también el hueso. Es necesario movernos, en el parque, en la calle, salir a las montañas, lo que sea".



¿Recomienda el deporte a todos?

"A todo el mundo. No se trata de correr, puede ser caminar. Cuando escuchamos sobre hacer ejercicio a veces pensamos en gimnasios, en ropa, en pagar, en gastar. Yo solo digo que nos pongamos unos zapatos deportivos y salgamos por la puerta. No importa a dónde se vaya, solo salgamos por la puerta. Hay que arrancar, con 10 minutos, 20 minutos y seguir avanzando. Moverse es un bien para nuestro cuerpo".



¿Cuándo toma forma este libro?

"Cuando corro, siempre escribo mis reseñas. Es más, es algo que también recomiendo en el libro porque es necesario que contemos nuestra historia. Entonces junté algunas de las más relevantes y también le pedí a Sebastián Carrasco y a Gaby Solah que me escriban sus historias. También tomé algunas de corredores famosos, que son muy motivantes, y escribí los hábitos".



¿Qué objetivo tiene con esta publicación?

"Primero, que la gente sea feliz y el deporte hace felices a las personas. Yo digo, quienes salen por las mañanas, haciendo un gran esfuerzo, y sudan, pues ese sudor les está limpiando por dentro. Esas personas se llenan de endorfinas y van a ser más productivas durante el día. El deporte, correr, ciclear, nadar, caminar, lo que sea, propicia tener nuevos amigos, conocer nuevos sitios, viajar; es enseñar a nuestros hijos con el ejemplo".



"Lo fundamental es romper esa cinta invisible que nos aprisiona: sea un no puedo, un tengo miedo, un no me interesa o un no avanzo", se dice en la publicación.



Luli Hernández es comunicadora y corredora de maratones. Completó las cinco más famosas del mundo, como son Boston, Nueva York, Chicago, Londres y Berlín. También ganó el Cruce de los Andes, competencia de 100 km en tres etapas, en su categoría de edad. Además, en el 2012 culminó con el proyecto 21x24 en el que, junto con otros corredores, realizó una media maratón por mes en las 24 provincias del país por la protección del Yasuní. Las reseñas de ese reto se las puede leer en el blog: 21kx24provincias.blogspot.com