Lorenzo Faravelli ama hablar de táctica y comer los sorrentinos caseros

Hay un grupo de jugadores de mediana edad que sueñan con ser entrenadores y cuyas conversaciones giran en torno a la pelota, a los planteamientos tácticos...

Christian Pellerano, volante de Independiente, y Facundo Martínez, capitán de Universidad Católica, son los líderes de este movimiento. Antes de la cuarentena, los dos argentinos, que son vecinos en un condominio en Cumbayá, organizaban asados con otros jugadores en los que se comía buena carne y se hablaba de fútbol. A dichas reuniones, desde este año asistía su compatriota Lorenzo Faravelli, quien llegó a Independiente del Valle en enero.



Al igual que sus compatriotas, Faravelli, de 27 años, es un apasionado por la táctica. Pese a que aún le quedan algunos años más de profesión, el mediocampista tiene claro que su futuro está ligado a la dirección técnica o al fútbol en general.

“Amo hablar de mi deporte. Soy vecino de Pellerano y de Pablo Alvarado (otro refuerzo argentino de Independiente) y en los 45 minutos que hacemos en el auto desde casa hasta el complejo del equipo vamos hablando de planteamientos, de situaciones de partido”, relata el jugador que pasa el confinamiento junto a su pareja, Agustina, quien lleva ocho meses de embarazo.



El aislamiento domiciliario y el estatus de su pareja obligaron al futbolista a asumir varias responsabilidades, como ir al supermercado a abastecerse y dar un paso al frente cuando se trata de hacer cosas en la cocina.

Faravelli va tomándole el gusto a preparar la comida, pues viene de una familia con vocación para la gastronomía: su padre tenía un restaurante en Buenos Aires y ahora tiene una fábrica de pastas, según contó el jugador en el programa ‘De Lejitos’, un espacio creado por el departamento de comunicación del cuadro rayado de Sangolquí.



Su gusto por la pasta es tal, que se considera un amante de los sorrentinos, que es un tipo de pasta rellena argentina, parecida al ravioli, pero de mayor tamaño y forma circular.

El futbolista pasa sus días de confinamiento cuidando de su pareja, comunicándose con su familia y haciendo la tabla de ejercicios ordenada por el cuerpo técnico de Miguel Ángel Ramírez. Como vive en un departamento, tiene que correr los sillones para abrirse un espacio y cumplir con los ejercicios. Añora poder salir a la calle a conversar con sus amigos o seguir conociendo lugares de comida o compartiendo cafés con su esposa, en los valles aledaños a Quito.

Una adaptación que no le tomó mucho tiempo

La paralización del torneo frenó el ímpetu competitivo de Independiente, que se mostraba como una máquina dispuesta a triturar a sus adversarios, sobre todo en la Copa Libertadores, en la que lleva dos victorias con seis goles a favor y ninguno en contra en dos partidos. Faravelli se incorporó rápido al funcionamiento del equipo. “Sabía que venía a un club que tenía una identidad de juego y debí acoplarme rápidamente a la idea de Miguel Ángel (Ramírez). Decidí venir, no solo porque era el campeón de la Sudamericana, sino también porque los vi jugar y me convenció su fútbol de ataque”.



El argentino se desempeña como volante interior y en ocasiones ha acompañado a su amigo Pellerano en las tareas como ‘doble cinco’. Fue autor del primer gol del campeonato, el viernes 14 de febrero, con un soberbio remate desde fuera del área ante Mushuc Runa.



Pero este no fue su único tanto. Le anotó un golazo a Junior de Barranquilla, el 12 de marzo, en la victoria copera en el estadio Atahualpa.



Faravelli espera con ansias el retorno a la normalidad. Hasta tanto, solo le quedan las reu­niones virtuales con sus amigos futboleros y preparar platillos caseros para Agustina y su heredero en la intimidad de su departamento.