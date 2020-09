Miguel Ángel Loor confesó que la LigaPro trabaja en un plan para el retorno de los hinchas al estadio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro,tiene claro cuáles serán los próximos retos de esta institución, en este 2020. El primero será mantener el ritmo de la competencia y luego permitir el acceso de los hinchas al estadio.

Sobre esto último aseguró que ya se está trabajando en un plan pilotos, siempre y cuando las autoridades lo autoricen y se cumplan estrictas medidas de bioseguridad.



"Estamos armando un plan para que cuando la situación lo permita, las autoridades den el permiso para que haya un porcentaje de público en los estadios", dijo Loor en una entrevista en Radio Caravana de Guayaquil.



El principal de la LigaPro aclaró que ya han recibido cartas de compromiso de algunas hinchadas. La última, la de Emelec, que ya informó a este organismo que apoyará en todas las decisiones.



"Van a venir partidos importantes, y vamos a ver cómo se desarrolla todo. Hemos recibido una carta de la hinchada de Emelec y dicen que van a facilitar nuestro trabajo", dijo Loor.



El proyecto es que al menos se autorice un porcentaje del aforo de los escenarios deportivos. Todo esto se sigue evaluando mientras avanza el torneo.



“Hoy está claro que no se puede, pero estaremos analizando si puede ingresar el 20 % o 30 % de hinchas a los estadios", aclaró Loor.



Sobre la posibilidad de paralizar el torneo mientras la Selección dispute sus cotejos por las eliminatorias, Loor fue claro.



"Nuestro calendario no nos permite parar. No estamos en condiciones de paralizar el torneo cuando le toque jugar a la Selección en las eliminatorias”, afirmó.