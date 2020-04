Miguel Ángel Loor: 'Armamos protocolos para que los contagios sean mínimos'

LEA TAMBIÉN

Establecer protocolos de seguridad con los clubes para minimizar los riesgos de contagio. Esa es la consigna que Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro. Así lo anunció en una entrevista en Estadio TV.



El dirigente mencionó que a pesar de que otras ligas del mundo empiezan a retornar los entrenamientos, el directorio prefiere ser cauto y evitar tomar una decisión apresurada.



“Algunos países ya se han lanzado a retomar las actividades, Alemania por ejemplo con los entrenamientos de dos en dos, nosotros vamos a esperar un poco para ver cómo va evolucionando”.



Por ello descartó establecer una fecha tentativa, “no hemos dicho nada de cuándo empezar, al contrario, estamos diciendo ‘esperemos’”.



Sobre las estrategias que la LigaPro y los clubes consideran implementar para evitar exponer a jugadores y cuerpos técnicos al virus, Loor mencionó que no quiere arriesgarse y ser ‘innovador’. Está a la espera del proceder de otros países, para adaptarlo al balompié nacional, aunque consideró que ninguna medida será cien por ciento efectiva.



“Lo que se está buscando es establecer protocolos no para evitar el contagio, es imposible, sino para minimizarlo”.



Para finalizar, el presidente aseguró que LigaPro colaborará en resolver los conflictos contractuales entre clubes y jugadores, pero lo harán tomando en consideración cada caso en particular.



“Lo que yo no puedo hacer como LigaPro es establecer una norma general para regularizar los salarios, pues estos son acuerdos entre privados, y responden a la realidad económica de cada club. Yo mañana puedo levantar una norma que beneficie a 10 clubes, pero a los otros 16 no. Lo que si podemos hacer es ayudar a cada club de manera individual”, concluyó el directivo.