Miguel Ángel Loor: 'Me gustaría empezar a jugar en el mes de julio del 2020'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la LigaPro buscan una fecha definitiva para que se reanude la competencia. Por ahora, en ese organismo, se trabaja un protocolo de salud junto a la naciente Comisión de Sanidad con el fin de precautelar el bienestar de jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados.

Según Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, se busca que el torneo no se vuelva a paralizar en plena actividad. Lo aseguró en una entrevista en Radio Caravana, donde también explicó cuáles serían los parámetros para que el balón vuelva a rodar. Eso sí, no preciso la fecha exacta.

“A mí me preocupa el día a día, los entrenamientos, cómo van a manejar los clubes internamente su protocolo. Ahí los jugadores van a estar en contacto físico cuando entrenan, se bañan y todo lo que conlleva al entorno del club y lo que no quisiéramos es empezar apurados y en tres o cuatro días nos digan hay que parar de nuevo porque se contagiaron diez. Entre las expectativas me gustaría empezar a jugar en el mes de julio”, dijo Loor.

Como parte del plan sanitario, se contempla la posibilidad de una reestructuración del modelo de competencia. Es decir, crear dos octogonales en los que participen clubes de la Costa y otro de la Sierra. Esto, con el fin de evitar viajes largos y que los equipos puedan trasladarse en buses.

"Hay clubes que tienen mucho miedo de viajar. El cambio de formato es un tema que hay que analizar incluso con la gente de GolTv", dijo el dirigente.

Esteban Paz, presidente de la Comisión Especial de Fútbol de Liga de Quito, también trató sobre el nuevo formato del torneo. Asegura que se plantea como posibilidad de jugar solo con clubes de la Sierra, para así evitar los aeropuertos, que serían un foco de infección ante la pandemia del covid-19.

"Algunos dirán que es por regionalismo. Pero la verdad es que queremos evitar contagios y prevalecer la salud de los deportistas. Así evitamos aviones, hoteles, aduanas. En el proyecto se contempla viajar en bus, que será desinfectado y de uso exclusivo de los clubes", aseguró Paz.