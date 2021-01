Miguel Ángel Loor confirmó que el formato del torneo se repetirá

El formato del torneo 2021 de la LigaPro será el mismo que el del 2020, debido a su éxito. La noticia la confirmó el titular del organismo que organiza el torneo nacional, Miguel Ángel Loor, este jueves 21 de enero, en una entrevista concedida a radio Huancavilca, de Guayaquil.

​El directivo destacó lo competitivo y emocionante del campeonato 2020, cuyo título terminó en poder de Barcelona SC. Fue un certamen que se definió en dos etapas, una de ida y una de vuelta (15 fechas cada una), más dos finales entre los ganadores de cada fase. En caso de que el mismo equipo repita el liderazgo en ambas etapas, se coronará campeón directamente.



"Fue un muy buen torneo, emocionante de principio a fin. Casi que todos los equipos llegaron a la última fecha con expectativas por lo que se jugaban", expresó Loor. "Vamos a repetir el torneo", agregó.



El campeonato contó con una tabla de posiciones acumulada, en la que los clubes también pelearon por los puestos a los torneos regionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Aquí también hubo drama por los conjuntos que pelearon por no descender a la Serie B.



Ese sistema de la LigaPro tenía como propósito ser corto y competitivo para permitir que los equipos y sus jugadores puedan participar en los torneos internacionales y con la Selección. Sin embargo, las fechas se acortaron desde mediados del 2020, debido a la pandemia del coronavirus que frenó toda actividad deportiva.



"No nos aprobaban para jugar, pero demostramos que el fútbol no era un riesgo con los debidos cuidados. Al final, demostramos ser una industria positiva. Vamos a continuar de la misma forma", precisó Loor.



La LigaPro tiene previsto en estos días sostener una reunión entre los presidentes de los clubes para establecer el calendario y los partidos. El propósito será nuevamente darle espacio a la Selección y a los clubes participantes en las copas Libertadores y Sudamericana. También se visualiza la posible realización de la Copa Ecuador, que en el 2020 no se disputó por la pandemia y la falta de tiempo en el calendario.