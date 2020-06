Miguel Ángel Loor adelanta que el torneo de la LigaPro se mantendrá con el formato todos contra todos

LEA TAMBIÉN

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, anticipó que el campeonato nacional podría reanudarse con el mismo formato que se mantenía vigente hasta antes de la pandemia por covid-19.

Esto a propósito de la reunión del Consejo de Presidentes que se llevará a cabo el lunes 22 de junio del 2020, donde se definirá si el torneo se reanuda con el Plan A (mismo sistema) o el Plan B (torneos regionales).



El dirigente comentó en una entrevista con Radio Huancavilca (830 AM) de Guayaquil, que el Plan B era una alternativa en caso de que la emergencia sanitaria se prolongue, pero que “al ver que las cosas van mejorando, no hay ninguna duda de que será como se comenzó”.



Loor sostuvo que LigaPro está trabajando en conjunto con los dueños de los derechos de TV para coordinar los calendarios. “Después del Consejo de Presidentes propondremos al COE la fecha de reinicio”, expresó.



Él dijo que la paralización del torneo, suspendido desde mediados de marzo por la pandemia del covid-19, “es un golpe extremadamente fuerte, pues van a ser cuatro meses y medio sin fútbol”, y eso “afecta a todas las industrias”. Sin embargo, recalcó el trabajo del organismo para buscar mecanismos que mitiguen la crisis.



Consultado sobre su posición en el conflicto en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Loor mencionó que, al quedar en manos de entes internacionales, “en el país ya no hay nada que hacer”.



“No tiene sentido discutir por algo que no nos compete, que decida Conmebol, FIFA, TAS o lo que fuera. Nosotros vamos a dedicarnos a trabajar”, expuso el dirigente guayaquileño.



Para finalizar, destacó que los 16 casos positivos por covid-19 que se detectaron en el reinicio de los entrenamientos de los clubes ecuatorianos, es muestra de la rigurosidad con la que se aplican los protocolos de bioseguridad: “Tenemos 1 400 personas involucradas en el fútbol y tener esa cantidad evidencia que se están llevando a cabo protocolos”, concluyó.