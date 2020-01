El Liverpool gana al Tottenham y aumenta diferencia con el Leicester

LEA TAMBIÉN

El Liverpool de Jurgen Klopp se acostará este sábado 11 de enero del 2020 más líder luego de superar por la mínima (1-0) al Tottenham de Jose Mourinho (8º) en Londres y de la sorprendente derrota por 2-1 del Leicester (2º) frente al Southampton (12º), en partidos de la 22ª fecha de la Premier League.

El atacante brasileño Roberto Firmino (37) marcó la única diana del encuentro.



La vida sigue igual en Inglaterra. Mientras sus perseguidores luchan encarnizadamente para no perder de vista las posiciones de cabeza, los 'Reds' mantienen su velocidad de crucero y encadenan victoria tras victoria, sin importar el rival o el escenario.



De esta manera, y con un partido atrasado por disputar, los hombres de Klopp lideran con sonrojante comodidad el campeonato inglés con 61 puntos, 16 más que el Leicester (45), que podría perder su segundo puesto si el Manchester City (3º, 44 unidades) vence el domingo en campo del Aston Villa (17º).

Tras conquistar Europa en junio y el mundo a finales de diciembre, el Liverpool busca proclamarse campeón de Inglaterra por primera vez desde 1990, cuando la competición todavía no se llamaba Premier League.



Este sábado pasó por encima de unos 'Spurs' que reaccionaron muy positivamente a la llegada de Mourinho a su sala de máquinas a finales de noviembre pero que se han desfondado en las últimas semanas.



Los londinenses suman ya cuatro partidos sin ganar y marchan octavos en la clasificación con 30 puntos, ya a nueve de los puestos de Liga de Campeones que cierra el Chelsea (4º).

⚽ 2⃣0⃣ victorias en 2⃣1⃣ de la actual #PremierLeague

⚽ 3⃣8⃣ partidos invicto en total (377 días sin perder)

⚽ A 1⃣6⃣ puntos de distancia del segundo lugar con un partido menos



🔥 ¡Este #Liverpool está imparable! 🔥 pic.twitter.com/4iuDJRKUoU — Goal en español (@Goal_en_espanol) January 11, 2020

Los de Frank Lampard avasallaron 3-0 al Burnley (15º) este sábado con goles de Jorginho (27 penal) , Tammy Abraham (38) y Callum Hudson-Odoi (49) y alcanzan los 39 puntos, cinco más que el Manchester United (5º) .



Los 'Red Devils' no dieron opción este sábado al colista Norwich, a quien superaron con un claro 4-0.



El conjunto de Old Trafford se afianza en los puestos de Europa League, mantiene viva su persecución a los 'Blues' y aprovecha la derrota de los 'Spurs' para distanciarlos en su pugna por las posiciones europeas.



De su lado, el Leicester se vio este sábado sorprendido y remontado 2-1 por el Southampton, a quien barrió del mapa con un contundente 9-0 en su enfrentamiento a finales de octubre .



En el primer partido del día, el Arsenal, brillante durante los primeros 20 minutos, acabó concediendo un decepcionante empate (1-1) en su visita al Crystal Palace (9º).



Con este punto sumado, los 'Gunners', dirigidos ahora por Mikel Arteta, siguen lejos de la zona alta de la clasificación, ocupando la 10ª plaza con 28 puntos, a once de la zona 'Champions'.