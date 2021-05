El Liverpool cumple y estará en la Liga de Campeones

El Liverpool, sin muchos alardes, venció al Crystal Palace (2-0) y aseguró la clasificación a la Liga de Campeones de la próxima temporada. Con cinco victorias en las últimas cinco jornadas, el conjunto de J rgen Klopp confirmó su presencia en la máxima competición continental un año más, al terminar terceros de la clasificación.



Pese a unos primeros 35 minutos tensos en los que el Liverpool no conseguía abrir el mar, Sadio Mané consiguió hacer el primero, al aprovechar un rebote en un córner dentro del área. El senegalés, con su décimo gol esta temporada, daba tranquilidad a los 10 000 aficionados que volvían a Anfield, puesto que el Liverpool dependía de sí mismo y con una victoria se metía en Champions, sin importar lo que hicieran Chelsea y Leicester City.

Thank you for your support all season, Reds 🙏🔴



There's been ups, there's been downs… but we went through it together 👊 pic.twitter.com/G5XmbQDAp1