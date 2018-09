Liverpool se lleva el duelo de aspirantes, triunfos para Barça y Atlético

LEA TAMBIÉN

El Liverpool derrotó 'in extremis' por 3-2 al París SG en un duelo entre pretendientes al trono europeo, mientras que Barcelona y Atlético debutaron este martes en la Liga de campeones con sendos triunfos.

Los Reds, vigentes subcampeones de la competición, comenzaron con buen pie su regreso a la Liga de Campeones tras imponerse 3-2 con un gol en el descuento del brasileño Firmino al París SG, aunque el ajustado marcador no reflejó la superioridad inglesa sobre el campeón francés, que no dio la imagen de un aspirante al título.



En un duelo entre dos equipos que lideran sus respectivas ligas, los ingleses se adelantaron por medio de Daniel Sturridge (30) y de James Milner (36) , de penal. Por el PSG recortó diferencias el lateral Thomas Meunier (40) , y el prodigio francés Kylian Mbappé estableció la igualada (83) , pero Firmino dejó los tres puntos en Anfield (90+1) .



“Me encantó su celebración”, confesó Klopp. “No soy capaz de decir todas las cosas buenas de Bobby (Firmino). Salir desde el banco después de su lesión del fin de semana es realmente increíble” , añadió el técnico alemán.



En el otro partido del grupo C, el Nápoles solo pudo llevarse un punto en su visita a Belgrado tras no pasar del empate a cero contra el Estrella Roja.



Antes, el Barcelona debutó en la Liga de Campeones 2018-2019 con una goleada al PSV Eindhoven, al que derrotó por 4-0, con triplete de Lionel Messi, mientras que en el otro partido del grupo B, el Inter remontó al Tottenham (2-1) .

Triplete de Messi

Messi “ convierte algo extraordinario en algo rutinario, alguien que marca tres goles, lo enmarca en su casa, pero él parece lo convierte en una especie de rutina ” , destacó el técnico azulgrana, Ernesto Valverde.



En un Camp Nou con media entrada, por lo inhabitual de la hora (una de las novedades este año de la Champions es la programación de partidos a las 16h55 GMT) , el PSV dio una buena imagen en la primera parte, con tres ocasiones claras para marcar, pero acabó sucumbiendo a la calidad de los azulgranas, sobre todo de Messi.



El astro argentino anotó en los minutos 31, 77 y 87, siendo el francés Ousmane Dembelé el otro goleador de la noche (74) .



El Barcelona acabó jugando con 10 jugadores por la expulsión, por doble cartulina amarilla, del central francés Samuel Umtiti, tras una falta sobre el mexicano Hirving Lozano (79) .



En Milán, el Tottenham se adelantó con un tanto del danés Christian Eriksen (53) , pero el Inter, que regresa a la Champions tras seis años de ausencia, remontó con una preciosa volea del argentino Mauro Icardi (85) y un cabezazo en el descuento del uruguayo Matías Vecino (90+2) .



“ Fue una buena actuación del equipo. El resultado podría haber sido diferente. Después del empate, el partido cambió por completo, y en un lugar como San Siro se hizo muy complicado. Tuvimos muchas ocasiones de matar el partido y no lo hicimos ” , lamentó el técnico argentino de los 'Spurs' Mauricio Pochettino.



Tras estos resultados, Barça e Inter lideran la llave con tres puntos casa uno.



En la llave A, el Atlético de Madrid, anfitrión de la final que se disputará el 1 de junio próximo, ganó 2-1 al Mónaco, aunque tuvo que remontar tras empezar los locales por delante el marcador.



Samuel Grandsir aprovechó un balón suelto en el área para adelantar al Mónaco (18) , pero a la media hora Diego Costa equilibró el marcador (31) y José María Giménez hizo el 2-1 de cabeza (45+1) .



El equipo colchonero se coloca líder del grupo, empatado a 3 puntos con el Borussia Dortmund, que se impuso en su visita al Brujas con un solitario gol del estadounidense Christian Pulicic a cinco minutos para el final.

Histórico Casillas

El arquero del Oporto Iker Casillas en acción ante el FC Schalke 04 en Gelsenkirchen (Alemania). Foto: Friedemann Vogel / EFE



El equipo dirigido por Diego Simeone, que vio el partido desde la grada al cumplir su último partido de sanción de la pasada temporada, recibe así una inyección de moral tras un mal inicio de temporada en la Liga.



“Sabíamos que no estábamos dando lo mejor de nosotros, la suerte tampoco nos estaba acompañando, teníamos que ganar, sabíamos que para cambiar la dinámica negativa necesitamos una victoria, y si es 'Champions' mejor" , declaró tras el partido el goleador Diego Costa.



Simeone, por su parte, destacó la mejora del equipo: “ Creo que venimos mejorando, estamos mejorando en cuanto al trabajo en la presión, todos sabemos que sacar un buen resultado en el primer partido de 'Champions' fuera de casa es muy difícil y bienvenida esta victoria ” .



Finalmente, el Galatasaray es el primer líder del grupo D tras golear al Lokomotiv de Moscú por 3-0, gracias también al empate a un gol entre Schalke 04 y Oporto en Alemania, aunque los portugueses hubieran podido llevarse el triunfo si Alex Telles no hubiese fallado un penal.



Fue un partido especial para el portero español Iker Casillas, que se convirtió en el primer futbolista en disputar 20 ediciones de la Champions.



El antiguo arquero del Real Madrid cuenta con 172 partidos en la competición, delante del portugués Cristiano Ronaldo y del centrocampista del FC Barcelona Xavi Hernández, los dos con 157 partidos.