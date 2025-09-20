La pesista ecuatoriana Lisseth Ayoví ganó le oro en el Campeonato Sudamericano de Levantamiento de Peses. Gracias a haber alzado un total de 253 kilogramos, la deportista ecuatoriano se hizo con la máxima presea en el torneo que se llevó a cabo en Guayaquil.

Este sábado 20 de septiembre del 2025, la deportista tricolor se dio cita en los gimnasios del Estadio Alberto Spencer Herrera. Allí, esta fue animada con vítores y solicitada por los aficionados desde que pisó el reducto.

La ecuatoriana participó en la categoría de más de 86 kilogramos y consiguió colgarse el oro. Esta fue la mejor en las dos modalidades de levantamiento, así a nivel global.

La actuación de Lisseth Ayoví en el Sudamericano de Levantamiento de pesas

En la modalidad de envión, Ayoví realizó tres intentos y llegó a levantar 111 kilos. Tal valoración correspondió a su segunda ejecución, pues en la tercera falló al intentar hacerlo con 114 kilos. Pese a ello, ninguna de sus rivales la pudo igualar.

Para la modalidad de arranque, la orense empezó con 131 kilogramos. Luego logró subir 137 y finalmente 142. Una vez más se impuso sobre todas. Dada la sumatoria de los 111 kilos previos con los otros 142, la tricolor sumó 253 kilogramos.

El podio del Sudamericano lo completaron la peruana Camila Zamora, quien consiguió el bronce. La medalla de plata fue para la chilena Aranzazu Pávez.

Lisseth Ayoví continúa rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La medalla y el Sudamericano de Levantamiento de Pesas forman parte de la preparación de Lisseth Ayoví hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ella ya estuvo presente en la edición de París 2024, donde acudió por primera vez al certamen.

En aquella oportunidad, Ayoví logró sacar un diploma olímpico y se quedó a puertas de lograr una medalla. La tricolor quedó en cuarto lugar de la categoría de más de 81 kilogramos. En ese año y después de su participación en París, la deportista ganó el oro en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de pesas.

El triunfo de Lisseth Ayoví

