Lionel Scaloni: 'Estamos satisfechos con el rendimiento del grupo'

El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó tras la victoria de su equipo en el amistoso disputado ante Ecuador (6-1) en Elche que está conforme y satisfecho con el rendimiento ofrecido por sus jugadores durante la semana de concentración.

“En todas las giras quedamos conformes, aunque es verdad que por la magnitud de los rivales quedamos, además, satisfechos, ya que pudimos dar minutos a muchos jugadores”, explicó el preparador de Argentina.



“Calidad hay y ganas de estar, también. Solo nos falta tiempo y que los jugadores jueguen como lo han hecho hoy”, añadió el técnico, quien restó importancia al enfrentamiento entre Paredes y Lautaro para lanzar el penalti.



Scaloni aseguró que en estos partidos el resultado es “secundario” y elogió a su colega de Ecuador, Jorge Célico, por haber apostado por un equipo joven. “Ha tenido esa valentía y dará sus frutos en el futuro”, dijo.



El seleccionador de Argentina se felicitó por la capacidad que ha tenido su equipo en los amistosos ante Alemania y Ecuador de adaptarse a las exigencias tácticas del juego. “Los chicos están entendiendo los cambios y eso hay que valorarlo”, añadió.



“Sinceramente, creo que estos chicos nos pueden dar bastante, aunque hay cosas para corregir”, prosiguió Scaloni, quien admitió que le hubiera gustado dar más minutos de juego a Nico González, “un chico que puede ser importante, aunque hay que llevarlo con cautela”.



El director técnico de Argentina también elogió el rendimiento en la selección de Saravia, a pesar de que “extrañamente” no juega en su equipo, y relativizó la escasa afluencia de espectadores en el estadio del Elche, apenas 9.000 sobre un aforo de 32 000.



“No creo que sea tanto por la ausencia de jugadores importantes como por un tema del bolsillo. Aquí en Europa somos bastantes, pero si no se puede, no se puede. La gente está lejos, son muchos en la familia y mañana hay que trabajar. Los que vinieron saltaron y cantaron y lo pasaron bien”, concluyó.