La selección de Argentina reveló la lista de jugadores convocados por Lionel Scaloni para disputar las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lionel Messi vuelve y jugará contra la Selección de Ecuador.

En la recta final de la clasificación, la Albiceleste enfrentará a Venezuela el 4 de septiembre en el estadio Monumental de Buenos Aires y cerrará de visitante contra Ecuador. El equipo ya aseguró su participación en la Copa del Mundo y lo hizo como líder del certamen.

Messi regresa después de perderse la anterior doble jornada frente a Chile (0-1) y Colombia (1-1), y encara así el último tramo de su preparación rumbo a su sexto Mundial.

En declaraciones a Apple TV, tras la semifinal de la Leagues Cup, el capitán adelantó que el encuentro en Buenos Aires será su última actuación en casa por eliminatorias. “Será un partido muy especial porque es el último. No sé si después habrá amistosos u otros juegos”, comentó, dejando abierta la posibilidad de que 2026 sea su despedida mundialista.

Lionel Messi llega revitalizado y hay novedades ante la Selección de Ecuador

El rosarino llega en gran estado de forma, luego de marcar un doblete en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Orlando City, triunfo que llevó a su equipo a la final de la Leagues Cup.

Entre las novedades de la convocatoria sobresalen las ausencias de Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Ángel Correa (Tigres), mientras que se mantiene Franco Mastantuono y se suma Claudio “Diablito” Echeverri, actualmente en el Bayer Leverkusen, club en el que también milita Exequiel Palacios.

La suspensión de dos partidos para Enzo Fernández por su expulsión contra Colombia abrió el espacio para que Alan Varela (Porto) integre la lista.

Con 35 puntos, Argentina se mantiene en lo más alto de la tabla, con diez unidades de ventaja sobre Ecuador y Brasil, que también lograron la clasificación.

Convocatoria de la Selección de Argentina ante la Tri

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Marsella).

Defensas: Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Lyon), Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Betis), Claudio Echeverri (Leverkusen), Franco Mastantuono (Real Madrid) y Valentín Carboni (Génova).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y José Manuel López (Palmeiras).