El asistente técnico del Inter Miami, Javier Morales, expresó este 26 de agosto su confianza en que Lionel Messi pueda volver a la convocatoria para la semifinal de la Leagues Cup frente al Orlando City, tras las molestias físicas que le impidieron disputar los dos últimos compromisos. Tras su recuperación, este también estará disponible para eliminatorias.

“Esperamos que esté en la lista y mañana definiremos su participación”, señaló Morales en la rueda de prensa previa, en la que reemplazó a Javier Mascherano, suspendido luego de su expulsión en los cuartos de final ante Tigres.

Morales indicó que Messi completó el entrenamiento junto a sus compañeros, lo que abre la posibilidad de que al menos sea incluido en la convocatoria.

El capitán argentino sufrió una lesión en la pierna derecha el 2 de agosto en el partido frente a Necaxa y desde entonces se perdió cuatro encuentros. Aunque reapareció el 17 de agosto ante Los Ángeles Galaxy, volvió a resentirse y no ha jugado desde entonces.

El Inter de Miami tiene otras dudas junto a Lionel Messi

También Jordi Alba es duda para la semifinal. El lateral español, que salió golpeado en la rodilla durante el cruce con Tigres, se reincorporó hoy a los entrenamientos tras perderse el duelo del fin de semana pasado en la MLS ante D.C. United, que terminó igualado.

Inter Miami será local mañana contra Orlando City en busca de un lugar en la final de la Leagues Cup, torneo que reúne a clubes de la MLS y la Liga MX. La franquicia de Florida conquistó este título en 2023, apenas semanas después de la llegada de Messi, convirtiéndose en el primero de su historia.

Lionel Messi, con la mira en eliminatorias

Tras haberse recuperado de su malestar, Lionel Messi también estará disponible para la convocatoria de Argentina en las eliminatorias sudamericanas. En ella, la ‘Albiceleste’ se medirá ante la Selección de Ecuador y de Venezuela.

El primer partido de los argentinos será frente a la ‘Vinotinto’ durante el 4 de agosto del 2025 a las 18:30. Ante la Tri se medirá el martes 9 de agosto a las 18:00.