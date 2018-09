Lionel Messi  discute con un árbitro al final del partido: 'Me estás amenazando'

LEA TAMBIÉN

El empate del FC Barcelona con el Athletic de Bilbao por 1-1 en lo que fue la séptima fecha del torneo español no le sentó para nada bien al capitán del Barcelona, Lionel Messi, quien entendió que el árbitro Santiago Jaime Latre tuvo un mal rendimiento.

Al término del encuentro y con la igualdad ya consumada, el astro argentino se acercó a la mitad de la cancha y le recriminó su accionar. "Yo hago lo mejor que sé y trato a la gente lo mejor que puedo", le aseguró el colegiado.



Ante esa respuesta se pudo escuchar a 'La Pulga', sumamente enojado y pidiendo respeto. "Te hacías el canchero. Me tenés que hablar bien, con respeto". Latre consideró que la situación se había vuelto tensa y decidió sacarle una tarjeta amarilla: "Para de amenazarme, para de amenzarme, siempre lo mismo", le reprochó Messi al ver la cartulina.



El conjunto culé no pasa por un buen momento futbolístico ya que suma dos puntos de nueve posibles en las últimas tres fechas de la liga española. La igualdad ante el Bilbao llegó después de una histórica derrota ante el Leganés por 2-1 y un empate con el Girona por 2-2.



"Tenemos bronca por los dos últimos resultados. No lo esperábamos, somos conscientes que tenemos que hacernos más fuertes defensivamente, no puede ser que recibamos goles todos los partidos", remarcó el argentino, con respecto a la actualidad del conjunto azulgrana.



"Podríamos haber ganado, es una pena el resultado. Esto recién empieza y hay que seguir, mirar para adelante y pensar en el miércoles que vamos a tener un partido muy duro y nos jugamos mucho para la clasificación porque es un grupo muy complicado", aseguró acerca del encuentro que disputarán ante el Tottenham por la segunda fecha de la Champions League.