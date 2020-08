Los deportistas fueron autorizados por el COE para entrenarse en sus clubes formativos, en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional aprobó este jueves 20 de agosto del 2020 los lineamientos para clubes deportivos especializados formativos, escuelas o academias de formación y clubes deportivos especializados de alto rendimiento, como parte del Plan Nacional de Reactivación presentado por la Secretaría del Deporte.

"Para los cantones que se encuentran en color rojo, todo entrenamiento se realizará desde el hogar para precautelar la seguridad de los deportistas". Para los cantones con semáforo amarillo y verde, los deportistas deberán cumplir los estrictos protocolos de bioseguirdad.



Disciplinas de riesgo bajo y medio: ajedrez, andinismo y escalada, atletismo, automovilismo, badminton, baile deportivo, billar, bolos, buceo y actividades subacuáticas, canotaje, ciclismo, deportes aéreos, ecuestre, esquí náutico, físico culturismo y levantamiento de potencia, gimnasia, golf, karate do, levantamiento de pesas, motociclismo, natación, patinaje, pentatlon moderno, rácquetball, remo, squash, surf, tae kwon do, tenis de campo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón, vela y vóleibol.



Disciplinas de combate: boxeo, esgrima, judo, karate do, lucha, tae kwon do, wushu, kick boxing y jiu jitsu brasileño.



Disciplinas de conjunto: baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol, hockey sobre césped, pelota nacional, rugby, softbol y vóleibol.

Estos son los lienamientos que deberán cumplir los clubes y escuelas formativas y deportistas de alto rendimiento. Cabe señalar que todavía no está permitido eventos o competencias.



Horarios: Dentro del horario que no rige el toque de queda.



Edad: Todas las categorías con la que cuente el club o la escuela deportiva, deberán contar con Autorización del padre/madre de familia o representante legal para asistir a los entrenamientos.



Frecuencia: Cinco sesiones de entrenamiento por semana.



Escenarios recomendados: Escenarios o instalaciones deportivas siempre y cuando cuenten con la autorización del COE cantonal.



Duración de los entrenamientos: El tiempo máximo de los entrenamientos es de 120 minutos por sesión.



Numero de deportistas: Realizar la actividad deportiva en forma individual hasta un máximo acorde con el protocolo por deporte. Los entrenamientos serán dirigidos por el entrenador/a o auxiliar de la preparación y orientado por un plan de entrenamiento.



Control en Ciencias Aplicadas: Que pueda tener control por telemedicina (virtual) y/o ciencias aplicadas presencial.



Riesgo de trauma: Disciplinas con riesgo bajo o medio de trauma



Implementos: Implementación personal (no compartida)



Protocolos: El aprobado por el club o la escuela deportiva.



Medio de locomoción: particular (Caminando, bicicleta, vehículo automotor) y/o público controlado.



Control e higiene: El club o escuela deportiva, sus entrenadores y los/las mismos deportistas, serán los/las responsables de controlar y mantener las normas de higiene (uso obligatorio de mascarilla y gel anti-bacterial) y los implementos deportivos deberán tener limpieza y desinfección permanente.



Limitación a la sesión de deportes de conjunto y combate: Podrán realizar actividades de mantenimiento general y técnica básica individual. No se podrán realizar partidos, ni combates.



Para los deportes de contacto, todavía no está permitido combates ni contacto físico con otros deportistas.