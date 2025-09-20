Los equipos involucrados con la zona de liguilla de descenso disputaron sus partidos este sábado 20 de septiembre del 2025 por la fecha 29 del torneo nacional. A falta de una fecha de para que termine la primera fase de la Liga Profesional de Fútbol, dos equipos ya quedaron definidos en el cuadrangular por la permanencia y tres pelean por la única posición para quedar fuera.

De los seis equipos que jugaron los tres primeros partidos de la vigesimonovena jornada, cinco podían caer en la liguilla de descenso. El único que no entraba dentro de ese grupo era el puntero Independiente del Valle, que se enfrentó a Mushuc Runa.

Más noticias:

Aquel partido entre los rayados y el ‘Ponchito’ fue el encargado de abrir la fecha y definió la suerte del último. El conjunto de Tungurahua estaba obligado a ganar para no ir a la liguilla de descenso, pero empató por 2-2.

Con el primer equipo para el cuadrangular confirmando, los partidos que le siguieron fueron el de Vinotinto contra Manta y el de Delfín contra Técnico Universitario. Todos estos equipos eran rivales directos y se enfrentaron en simultáneo.

Delfín perdió y dejó el supenso hasta el final para la liguilla de descenso

La liguilla de descenso podía quedar definida si se dan ciertos resultados. Bastaba con que Delfín, el único fuera de los puestos para tal ronda, empatase con Técnico Universitario para que terminar salvado y que los demás clubes fueran relegados a jugar los partidos por la permanencia.

Pese a que la mayoría de probabilidades estaban del lado del elenco manabita, que también jugaba como local, este no logró sostenerse. Técnico Universitario venció por 1-0 y puede dejar la zona del cuadrangular por no perder la categoría en la última fecha.

Con la derrota, Delfín necesita, sí o sí, ganar en la jornada final para entrar en el hexagonal en el que se disputa un cupo hacia la Copa Sudamericana. Solo con ese resultado no dependería de los partidos de sus rivales, pues cuenta con 30 unidades y está a dos y tres de Técnico y Vinotinto.

Manta, segundo a la liguilla de descenso, y la incertidumbre vigente

En el partido que se llevaba a cabo de forma simultánea entre Vinotinto y Manta, el cuadro de la colonia venezolana se impuso en Quito por una goleada de 4-1. Con la derrota, el conjunto manabita se quedó con 26 puntos y Delfín ya no le fue alcanzable.

A raíz de su derrota, los atuneros se le sumaron a Mushuc Runa. Vinotinto, a su vez alcanzó los 27 puntos y aún puede salvarse, aunque depende de los resultados del ‘Cetáceo’ y del ‘Rodillo Rojo’.

Los partidos de la última fecha que definirán cómo queda la liguilla de descenso

Domingo 28 de septiembre del 2025.

Técnico Universitario vs. Liga de Quito.

Libertad vs. Vinotinto.

Independiente del Valle vs. Delfín.

Últimas posiciones de la tabla de Liga Pro a falta de una fecha

12.- Delfín: 30 puntos y -16 de gol diferencia.

13.- Técnico Universitario: 28 puntos y -18 de gol diferencia.

14.- Vinotinto: 27 puntos y -8 de gol diferencia.

15.- Manta: 26 puntos y -17 de gol diferencia.

16.- Mushuc Runa: 24 puntos y -17 de gol diferencia.

Información extra: Campeonato Mundial de Atletismo

No te pierdas D-Bate