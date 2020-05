Las ligas de Sudamérica plantean alternativas para reanudar sus torneos

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Presidentes de la Liga Profesional de Fútbol (LigaPro) definió que los equipos retomen a los entrenamientos desde el 8 de junio. Además, el 17 de julio sería la fecha tentativa para el reinicio del campeonato ecuatoriano.

Con ello, Ecuador se suma a la lista de países de Sudamérica que comienzan a definir la vuelta al fútbol tal y como ocurre en Europa y que, en algunos casos, todavía es una posibilidad no tan clara.



Lo que sí está claro es la unanimidad en la decisión de aplicar protocolos sanitarios para garantizar un retorno seguro a los diversos torneos, a la vez que el fútbol profesional se vivirá sin aficionados en los estadios por un largo tiempo.



Argentina



Claudio Tapia, presidente de Asociación de Fútbol Argentino (AFA), aseguró que en el organismo evaluarán en conjunto con el Ministro de Salud las opciones para la vuelta del fútbol profesional sin presiones, pero que, por su parte, no se aventurará a poner una fecha. Por lo que el reinicio del fútbol profesional en Argentina, al menos para este año, no es seguro.



Bolivia



César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (CBF), aseguró que el fútbol no podrá volver a Bolivia antes del mes de agosto. El directivo también sostuvo que la crisis económica que atraviesa el fútbol boliviano por falta de ingresos, sumado a la posibilidad de jugar los compromisos sin público imposibilita contemplar una reanudación anterior a esa fecha.



Brasil



En Brasil el retorno al fútbol cuenta con el visto bueno del presidente Jair Bolsonaro, el Ministerio de Salud y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). “Los jugadores quieren volver a jugar y eso es lo que interesa, porque no sabemos hasta cuándo va a durar la pandemia. El deporte es vida y salud”, justificó el primer mandatario. En Brasil el número de víctimas por covid-19 asciende a más de 20 000.



La CBF analiza la posibilidad de comenzar la Liga a finales de junio. La reanudación de los torneos estaduales quedará a cargo de cada alcalde, según señaló Bolsonaro.



Colombia



En el vecino del norte existen diferencias sobre la fecha en la que debe retomarse el fútbol profesional. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Dimayor organizaron una reunión con los presidentes de los clubes para abarcar dicho tema. Una de las propuestas que se analiza viene de la mano del expresidente Álvaro Uribe.



El hoy senador del Centro Democrático propone que los entrenamientos regresen en junio y que el campeonato se dispute desde finales de julio o principios de agosto.



El presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez, sostuvo que la situación económica de los clubes es compleja, por lo que prolongar la para, tal y como propone el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deporte, que buscarían retrasar el inicio del torneo hasta el mes de septiembre, “comprometería a varios de ellos”. La decisión todavía está en análisis.



Chile



En principio la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y el Ministerio de Salud tenían previsto retomar los entrenamientos en junio y volver a competir entre julio y agosto. Sin embargo, el aumento de casos de covid-19 durante las últimas semanas hizo que se replantearan dicha posibilidad.



A pesar de que aún manejan el 27 de junio como fecha tentativa para la recalendarización los partidos de liga, es posible que la Comisión de Retorno de la ANFP recorra la fecha dependiendo del avance de la pandemia en suelo chileno. Lo que sí coinciden es que el torneo solo se reanudará cuando todos los equipos hayan cumplido con al menos tres semanas de entrenamiento, tiempo que la Comisión Médica determinó el adecuado para prevenir lesiones.



Paraguay



En Paraguay reanudar el Apertura 2020, detenido desde el 13 de marzo en la octava jornada, deberá esperar al menos hasta el 15 de junio, fecha en la que el Ministerio de Salud dará paso a la tercera fase de la cuarentena. Los entrenamientos individuales podrán retomarse desde el lunes 25 de mayo.



La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) emitió un comunicado en el que defienden el trabajo conjunto con las autoridades sanitarias para garantizar un retorno seguro a la competencia. El jueves 21 la AFP realizó una inspección sanitaria a los estadios de los equipos de Primera División para evaluar las condiciones de los mismos y emitir las debidas recomendaciones.



Perú



Martín Vizcarra, presidente peruano, anunció la tarde del viernes 22 de mayo que permitirá el reinicio del fútbol profesional luego de aprobar el protocolo de seguridad presentado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La disposición permite que los clubes profesionales puedan retomar los entrenamientos con las debidas medidas de protección, a la espera de la reprogramación de los partidos.



El Torneo Apertura de la Liga 1 entró en paralización la segunda semana de marzo, luego de seis jornadas disputadas. Si bien todavía no existe una fecha tentativa para la reanudación, Ricardo Gareca, seleccionador nacional, aspira que el torneo pueda retomarse antes de agosto, pensando en el inicio de las Eliminatorias en septiembre, según el calendario de FIFA.



Uruguay



Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aseguró que la aspiración del organismo es que el fútbol charrúa pueda volver a mediados de agosto, y que, para finales de mayo, puedan definir una fecha tentativa para el reinicio.



Según dijo, la Asociación está definiendo los detalles del borrador del protocolo sanitario que implementarán los clubes. En cuanto al formato, no habrá mayores modificaciones según adelantó. La única variante que evalúan es jugar el Torneo Intermedio en canchas neutrales. El fútbol uruguayo está detenido desde el 13 de marzo.



Venezuela



La Liga Venezolana de Fútbol (FUTVE) emitió un comunicado la tarde del viernes 22 de mayo en el que sostienen que, luego de dialogar con autoridades del Gobierno, no se contempla de momento reanudar la competencia.



“Por el momento las condiciones no son las más óptimas para el desarrollo del fútbol profesional en el marco de la Temporada 2020, y se recalcó que la prioridad es preservar la salud de los venezolanos, los que hacen vida en el fútbol nacional, sus jugadores y cuerpo técnico frente a la pandemia del covid-19”.