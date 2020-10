La LigaPro respondió a los cuestionamientos de Independiente del Valle, por los contagios de covid-19 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A través de un comunicado en el grupo de Whatsapp, la LigaPro respondió a los cuestionamientos que realizó el DT de Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez, respecto de que los partidos del torneo se siguen disputando, pese a los contagios de covid-19 registrados.

“En el documento del Régimen Sancionador se explica que sucede en los casos de contagios y presentación en cancha. La información fue publicada hace 2 meses, antes del reinicio de la competición y fue aprobado por unanimidad”, compartió Andrés Ponce, jefe de prensa del organismo.



Con ello hizo referencia al documento que se aprobó en el Consejo de Presidentes del 7 de agosto de 2020, antes del regreso a las competencias oficiales, que se suspendieron en marzo pasado, debido a la emergencia sanitaria del covid-19.



“Tenemos un plantel de 24 profesionales y hoy, dentro de los profesionales, teníamos 11. La culpa no es de los dirigentes, la culpa no es de nadie. Hay una situación que es el coronavirus, que la LigaPro y la Libertadores quieren seguir jugando a cualquier precio”, dijo Ramírez.



Las declaraciones del estratega fueron este 15 de octubre de 2020, durante una rueda de prensa. El entrenador confirmó los contagios masivos, que al momento afectan a 13 deportistas de su plantel principal.



Respecto de esas declaraciones, Ponce aclaró que las condiciones del torneo fueron aprobadas de manera unánime. Cito además la segunda disposición transitoria del título 3 del mencionado reglamento, que establece:

“Los partidos no se suspenderán ni postergarán por la aplicación del Protocolo. Los Clubes son los responsables de tomar las medidas pertinentes, en aplicación del Protocolo de Reanudación de la Actividad Física de la LigaPro, para que puedan participar en los respectivos partidos”, resume el artículo.



Por otra parte, en esa misma normativa se establece que los equipos no podrán presentarse si no cuentan con un mínimo de siete jugadores habilitados.



“Por tanto, si por contagio de jugadores y/o por no estar habilitados para participar de un partido, en razón de la aplicación del Protocolo, un determinado Club no tuviese la cantidad mínima de siete (7) jugadores para presentarse al respectivo encuentro, este Club perderá el partido, cuyos puntos se acreditarán a su contenedor, con el marcador de 3-0”.