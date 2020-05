La LigaPro analiza dos opciones para reactivar el campeonato nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La LigaPro tiene dos planes para reactivar el fútbol en el país, una vez que el Gobierno Nacional lo autorice. La primera opción es retomar el torneo desde donde se suspendió, con el mismo formato, y la otra establece la conformación de dos grupos regionales.

Ambas alternativas se presentaron en el Consejo de Presidentes, virtual, que se realizó hace dos semanas. Por el momento, la intención fue la de mantener el sistema actual, mientras que la modalidad de grupos pasó a ser un plan B. Así lo contó Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona. El directivo resumió que en la junta no se abordaron las fechas tentativas de regreso, ni se tomó una decisión final sobre el sistema que se adoptará.



“Mi criterio personal es que hasta que no haya una vacuna, lo recomendable sería no regresar. Lo del tema de cambio de sistema pasó a ser un plan B. Ya no habrá Copa América y eso nos ayudará”, agregó. La LigaPro tenía previsto paralizar el torneo entre el 31 de mayo y el 2 de agosto, para que la Tri pudiera jugar, la Copa América, que debía realizarse en Colombia y Argentina.



Respecto a ese tema, el director ejecutivo de la LigaPro, Alberto Díaz, admitió que esa planificación les permite tener tiempo para realizar un trabajo ordenado, sin apuros y que se apegue a los requerimientos de la mayoría de los clubes.

Díaz reconoció que la posibilidad de cambiar el formato del torneo fue bien recibida por los representantes de los clubes; sin embargo, no se estableció un tiempo límite para decidir sobre el cambio. “Están a favor de que trabajemos internamente en la búsqueda de soluciones o alternativas ante esta situación. Si se diera el caso de avanzar con el proyecto, lo socializaremos con nuestros afiliados para atender sus inquietudes y comentarios al respecto”, dijo.



El torneo se suspendió con 34 partidos jugados y faltarían 208, según lo programado. Por lo que se podría incluir los miércoles, empezar en julio y extenderlo hasta la tercera semana de diciembre. Los presidentes de clubes y la LigaPro tienen diseñados los protocolos médicos que se usarán en los entrenamientos y en los partidos. Y un probable retorno a las actividades sería en julio, admitió Alfaro.



La recomendación de dividir el torneo en dos grupos, dependiendo de la ubicación geográfica de los equipos, nació del departamento médico de la LigaPro. El organismo conformó una comisión que diseñó los protocolos de salud para regresar a la actividad.



Daniel Rosales, jefe médico de Aucas, conformó la comisión que diseñó los protocolos. El galeno mencionó que hicieron la recomendación para disminuir el riesgo de contagios, al reducir los traslados de las delegaciones de una ciudad a otra. “Fue una sugerencia, entiendo que se ha considerado. Ese ya es un tema que dependerá del departamento de competencias y de los clubes”, dijo el médico a este Diario.



Roberto Rodríguez, directivo de Liga de Portoviejo, prefiere esperar a las decisiones que tomen las autoridades nacionales. Reconoce su preocupación respecto a las modificaciones que debe realizar al presupuesto, considerando que es probable que los partidos se disputen sin público.



El cambio de formato no incurriría en modificaciones al contrato de derechos de transmisión de los partidos, que mantiene la entidad con la firma GolTV, en caso de una disminución de la cantidad de partidos en la temporada.

“GolTV apostó fuerte por nosotros al comienzo de este proyecto, esperando que la audiencia vaya en aumento, conforme mejoremos la competición. No tenemos pensado realizar ningún tipo de ajuste al contrato”, agregó Díaz.