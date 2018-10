La LigaPro ratificó el sistema de campeonato para el 2019 bajo críticas

LEA TAMBIÉN

La LigaPro confirmó el sistema de campeonato para el 2019, que será el que ya se anunció previamente. Es decir, con el aumento a 16 clubes, se disputará un torneo con menor número de partidos en el año, lo que, sin embargo, causa preocupación en jugadores y directivos.

El nuevo campeonato se disputará en una primera fase de ‘todos contra todos’, en partidos de ida y vuelta. Luego, avanzarán de ronda los ocho mejores equipos en la tabla de posiciones. Estos se eliminarán emparejados en orden de ubicación, entre el primero y el octavo, el segundo con el séptimo y así sucesivamente, en partidos de ida y vuelta (‘playoffs’).



Al final se enfrentarán los ganadores de cada eliminatoria para disputar el título y la localía se definirá por la ubicación en la tabla general. Pero, no queda claro aún qué pasará con el restante de equipos que quedarán fuera de esta competencia. Y esa es una de las preocupaciones de directivos como José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona Sporting Club.



“¿Qué pasará con los equipos que no clasifiquen, con sus jugadores? Se quedarán tres o cuatro meses sin jugar. No habrá cómo generar recursos sin partidos para mantener los planteles. Económicamente generará problemas para estos clubes”, justificó Cevallos, quien en la reunión de este martes 30 de octubre del 2018 cuestionó el sistema aprobado y pidió una revisión.



Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, indicó que ese sistema ya había sido aprobado por los representantes de los clubes y que no habría cambios. A esto, Cevallos refutó que solo se aprobó el aumento de clubes a la Serie A, pero no el sistema de torneo.

Tito Manjarrez, presidente de El Nacional, también cuestionó anteriormente el nuevo modelo de torneo. Él igualmente argumentó que será una complicación para los elencos que quedarán fuera de los ‘playoffs’ para mantener a sus planteles.



La Agremiación de Futbolistas del Ecuador (AFE) fue otro ente que se preocupó por este tema, pues, según indicó a diferente medios su gerente, Jorge Guzmán, podría “afectar los bolsillos de los jugadores que se quedarán sin actividad durante tres o cuatro meses. Los clubes no indicaron si les pagarán o no en ese tiempo”.