La LigaPro publicó las designaciones de la cuarta fecha del torneo nacional

Debido a las designaciones para los partidos de la Conmebol, la LigaPro realizó un cambio en la designación de árbitros para el partido entre Barcelona y Liga de Quito, programado para este 1 de noviembre. René Marín reemplazará a Luis Quiroz, como juez central.

Será el juego más importante de la cuarta jornada de la LigaPro, puesto que enfrentará a dos clubes que buscan quedarse con la segunda etapa. Los toreros son líderes con nueve puntos, mientras que los albos son escoltas, con seis unidades.



La cuarta fecha se disputará entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Así quedó definida la programación de la jornada:



Viernes 30 de octubre

Dep. Cuenca vs. El Nacional (19:00)

Estadio Alejandro Serrano

Árbitro: Carlos Orbe

Línea 1: Paúl Palacios

Línea 2: Danny Ávila



Sábado 31 de octubre

Mushuc Runa vs. Técnico U (13:15)

Estadio: Mushuc Runa

Árbitro: Henri Arízaga

Línea 1: David Vacacela

Línea 2: Luis González



Delfín vs. Liga de Portoviejo (15:30)

Estadio Jocay

Árbitro: Guillermo Guerrero

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Edwin Bravo



U. Católica vs. Ind. del Valle (18:00)

Estadio Olímpico Atahuapla

Árbitro: Gabriel González

Línea 1: Juan Cruz

Línea 2: Ronald Flores



Domingo 1 de noviembre

Orense vs. Olmedo (13:00)

Estadio Nueve de Mayo

Árbitro: Mario Romero

Línea 1: José Alvarado

Línea 2: Guillermo Parra



Aucas vs. Emelec (15:15)

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Álex Cajas

Línea 1: Ricardo Valdiviezo

Línea 2. Jorge Párraga



Barcelona vs. Liga de Quito (18:00)

Estadio Monumental

Árbitro: René Marín

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Félix Vera



Lunes 2 de noviembre

Macará vs. G. City (18:30)

Estadio Bellavista

Árbitro: Diego Lara

Línea 1: Édison Vásquez

Línea 2: Luis García