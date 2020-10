La LigaPro realizará 5 000 nuevas pruebas de covid-19 a los clubes, hasta el final del 2020

LEA TAMBIÉN

Antes del inicio de la segunda fase del campeonato nacional, la LigaPro realizó pruebas de covid-19, tipo PCR, a todos los clubes, para garantizar el correcto desarrollo del campeonato. Esto luego de un convenio firmado con el laboratorio SynLab, que entregará estos insumos al organismo deportivo.

El convenio con Synlab se extenderá hasta finales del 2020, con la posibilidad de extenderlo, siempre y cuando las condiciones de la pandemia en el país así lo requieran. Este laboratorio cuenta con la experiencia de ser el partner de la UEFA para el desarrollo de sus competencias.



“Nuestro protocolo no es fácil de cumplir, es costoso. Este convenio nos permite facilidades para adquirir las pruebas, de manera que no sea un gran impacto para la liga. Cabe recalcar que esto es costo cero para los clubes”, dijo Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, este 21 de octubre.



El funcionario evitó mencionar la cifra que invertirá el organismo en la adquisición de pruebas. Según él, hasta finales de año se realizarán cerca de 5 000 pruebas a los clubes, trabajadores, periodistas…



Santiago Aguirre, representante del laboratorio, contó que la compañía tiene presencia en 40 países, en cuatro continentes. “Fuimos el primer laboratorio en Ecuador acreditado para realizar pruebas PCR de covid-19. Procesamos cerca de 3 500 pruebas por día”, dijo.



Loor aclaró que se seguirán realizando pruebas rápidas antes de todos los partidos, como establece el protocolo, además de nuevos exámenes PCR a mediados de la segunda etapa. Estos últimos se repetirán dependiendo de las necesidades del torneo.



Respecto a la polémica que surgió por los contagios en Independiente del Valle, Loor dijo que fue un caso aislado, que se generó durante una competencia que no es organizada por la LigaPro. Los deportistas dieron positivo, tras su partido de la Copa Libertadores.



“Nuestros protocolos han funcionado bien, los clubes que se enfrentaron contra Independiente del Valle no resultaron contagiados. Estoy en contacto con el club y evidentemente han tenido problemas porque no pueden usar a sus jugadores”, dijo.