La LigaPro ya tiene su protocolo médico y pretende regresar al campeonato con un plan de cuatro fases

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los integrantes del Directorio de la LigaPro tenían previsto recibir la tarde este 15 de mayo el protocolo sanitario, que se presentó ante el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, para retomar el campeonato nacional.

Este Diario tuvo accedo al documento, que establece la reanudación de actividades en cuatro fases, en un lapso de 28 días, con la finalidad de reducir al mínimo el riesgo de contagios en jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y demás actores.



Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, ratificó que el campeonato se reanudará sin público, cumpliendo con la orden del Gobierno Nacional de evitar la aglomeración de personas.



“Hoy tendremos directorio de la LigaPro, presentaremos el protocolo sanitario para la vuelta del fútbol (sin público). El mismo ha sido compartido con la Secretaría del Deporte y el COE. Agradecer a Andrea Sotomayor por su ayuda, y principalmente al vicepresidente Otto Sonnenholzner por la apertura que ha tenido”, publicó Loor, en su cuenta de Twitter.



Hasta el momento, el organismo no ha oficializado las fechas para retomar las actividades. Pero en la LigaPro se han propuesto hacerlo desde mediados de julio, lo que de discutirá este miércoles 20 de julio en la reunión de Presidentes de Clubes.



Estos son algunos de los detalles del protocolo:





FASE 0

​

En primera instancia, cada club debe determinar el recurso humano que hará parte de la primera fase de reintegro que se espera sea como mínimo de 28 días, en los cuales se prevé la recuperación fisiológica de la condición física de los jugadores:



- En esta etapa se deben entregar un listado de máximo 24 jugadores, cinco del cuerpo técnico, dos de cuerpo médico, dos del cuerpo de apoyo y un encargado del cumplimiento de protocolos.



- El total del grupo a manejar será de 34 personas máximo. Que incluye: jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, utilería y coordinador deportivo. Además, se incluirá un máximo de ocho personas en actividades no relacionadas directamente al entrenamiento, como son seguridad y mantenimiento.



- Adicionalmente se deberá tener una lista de ‘buena fe’, con 15 personas que en algún momento podrían reemplazar a las del listado inicial.





Las pruebas de covid-19

​

- Una vez que se haya realizado ese listado. Los clubes deberán realizar pruebas PCR para descartar el covid-19 y presentarlas a la LigaPro. Los resultados deberán mantenerse en completa reserva.



- No se permitirá el regreso a las prácticas si no se entregan esos certificados de salud, que deben estar avalados por el Ministerio de Salud Pública. En caso de haber un caso positivo, este deberá pasar a una etapa de aislamiento.



- No se permitirá el ingreso a las instalaciones a nadie externo por ningún motivo, esto incluye a todos los directivos del plantel y del comité organizador.



- El cuerpo médico del club debe certificar que conoce el historial médico de cada uno de los miembros listados, en cuanto a comorbilidades y patologías que generen condiciones que puedan aumentar la posibilidad de complicaciones o de un posible contagio. Se recomienda excluir a persona o jugador que presenten las condiciones antes mencionadas.