La LigaPro de Ecuador propondrá al Gobierno retomar el fútbol en julio

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, ratificó su deseo de reiniciar el campeonato nacional en julio de 2020. El organismo presentará una propuesta al Gobierno Nacional, para concretar esa iniciativa.

“Vamos a pedir al Gobierno que, con todos los protocolos que tengamos, empezar a jugar y establecer parámetros y fechas. Lo que yo quisiera es volver a entrenar a mediados de junio y a mediados o finales de julio competir”, dijo Loor, a radio Caravana, este 11 de mayo del 2020.



El directivo contó que en el transcurso de esta semana se realizará un nuevo Consejo de Presidentes, en el que se presentarán los protocolos médicos para los clubes, así como se hará la propuesta para tener el acercamiento con el Gobierno.

“Nosotros queremos jugar, ya queremos volver. Los clubes no podemos esperar tanto porque podríamos caer en una etapa de crisis muy fuerte. Ya teniendo fechas, la gente entra en esa onda, hoy estamos a la deriva”, dijo Loor.



Loor se refirió a los apuros que pasan los clubes durante la emergencia, debido a la falta de ingresos producto de taquillas, o de auspicios. Reconoció

que cada equipo vive situaciones distintas.

“Lo que sí debemos hacer es enviar una carta a las autoridades del gobierno para que entiendan la preocupación y desesperación de esta industria, que no es la de alimentos o la médica, pero es importante para el país. Creemos que se nos debe tratar con esa importancia”, dijo.



Finalmente, volvió a referirse al posible cambio de sistema de campeonato. La LigaPro pretende realizar torneos regionales, por dos años, sin descensos, para estabilizar a los clubes, según explicó Loor.



“Pensamos dividir el torneo en zonas más cercanas, con viajes en buses sanitizados, recorren menos y hay menos costos. Es un formato que estamos puliendo, no es un plan de un año sino un proceso, en el que se plantearía no descender por dos años para estabilizar a los clubes, con torneos regionales dos años. Eso hay que discutirlo con los clubes”, dijo.