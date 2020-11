La LigaPro propondrá a la FEF manejar la Comisión Nacional de Arbitraje

LEA TAMBIÉN

Los errores arbitrales de la cuarta fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro dejan más secuelas. Después de la renuncia de Carlos Manzur, a la presidencia de la Comisión Nacional de Arbitraje, este marte 3 de noviembre hubo un nuevo pronunciamiento de la Liga Profesional.

Miguel Ángel Loor, el presidente de la LigaPro, Loor informó 1ue solicitarán a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se delegue el manejo de la Comisión Nacional de Arbitraje a la LigaPro, tal como ocurrió con el tema de la Comisión Disciplinaria. El directivo anunció que en los próximos días habrá una convocatoria para tratar el tema con los presidentes de los equipos de las series A y B.



En un mensaje de Twitter, Loor escribió: "Luego de varias conversaciones con LaLiga de España, a través de nuestro Director Ejecutivo Alberto Díaz vamos a realizar una propuesta a la FEF, su Presidente y Directorio para que se delegue el manejo de la Comisión Nacional de Arbitraje del torneo LigaPro 2021. Tal como se hizo con la Comisión Disciplinaria actualmente manejada de manera independiente por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio. Este proyecto incluirá una reforma integral de esta comisión desde sus bases", detalló.

Luego de varias conversaciones con LaLiga de España, a través de nuestro Director Ejecutivo Alberto Díaz vamos a realizar una propuesta a la @FEFecuador, su Presidente y Directorio para que se delegue el manejo de la Comisión Nacional de Arbitraje del torneo LigaPro 2021. — Miguel Angel Loor (@miguelloor) November 3, 2020



En medio de los cuestionamientos a los errores arbitrales, anunció un plan de capacitación. "No sólo a árbitros también a veedores, inspectores e incluso a los futuros miembros de la Comisión Técnica de Arbitraje, hasta la llegada del tan ansiado VAR a nuestro país. Todo esto deberá ser supervisado de manera conjunta por la FEF y LigaPro", escribió.



La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) todavía no se ha pronunciado sobre el anunció realizado por Loor. Sin embargo, el directivo anticipó que se mantendrán reuniones. "En los próximos días programaremos una reunión junto a los clubes de la LigaPro y el ex árbitro Antonio Jesús López Nieto actual delegado de LaLiga en la Comisión de Arbitraje en España, para conocer su visión y analizar la forma que pudiéramos mejorar en esta rama".



Loor finalizó su pronunciamiento con un llamado a la unidad por parte de los directivos de los clubes. "Dejemos a un lado los temas políticos, regionales, pasionales y propongamos ideas y proyectos que mejoren nuestro fútbol de manera integral. Estoy seguro que así todos nos uniremos y como fútbol nos fortaleceremos”, escribió Loor.