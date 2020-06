La LigaPro presentó el proyecto de su nueva sede, en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, presentó el proyecto del organismo para construir una mega sede en Guayaquil. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, con un video que muestra en detalle toda la infraestructura que se levantará.

"No paremos de soñar", escribió el titular del ente para presentar el video. Allí se observa que el complejo contará con cancha de fútbol, camerinos, lobby, auditorio, salón de eventos, restaurante, museo, sala de capacitación, sala de sesiones, un hotel, lobby particular, habitaciones dobles, sencillas, spa, piscina, gimnasio y oficina de negocios.



Lo que no se ha precisado aún es tiempos de construcción ni los montos que se destinarán para edificar este mega proyecto de la LigaPro. Pero, esta concentración también estará a disposición de los clubes que lo requieran. Algo similar a lo que hace la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) con la Casa de la Selección, en Quito.



Se espera que en los próximos días, Loor comparta más detalles sobre este nuevo proyecto. El organismo de momento hace de sede y realiza reuniones en una edificación alquilada en la vía a Samborondón, en Guayaquil.