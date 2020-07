La LigaPro pidió papeles a la directiva de El Nacional en la investigación que hay por los posibles 'doble contrato'

LEA TAMBIÉN

La Liga Profesional avanza en la investigación anunciada en El Nacional. Después de la filtración de los audios en los cuales la presidenta del club, Lucía Vallecilla, habla sobre posibles doble contrato con cuatro jugadores, la LigaPro inició la indagación con el pedido de información y papeles al equipo de los criollos.

En un comunicado publicado por el club se detalla que mediante oficio No 2020-100-CDN.s con fecha 13 de julio se facilitó todos los papeles solicitados por la LigaPro. Según Vallecilla, la directiva firmó con jugadores para el manejo de la imagen. La LigaPro solicitó todos los papeles para avanzar en la investigación.

Comunicado oficial pic.twitter.com/crzfViRG1K — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) July 14, 2020



Aunque Vallecilla no se ha pronunciado otra vez sobre el problema, en el grupo de jugadores hay malestar por lo que está ocurriendo. Sin embargo, no han dejado de entrenar con normalidad y el equipo trabaja en el complejo El Sauce en Tumbaco.



Vallecilla confía en que no habrá sanciones drásticas para el equipo. Según el reglamento de la LigaPro las sanciones van desde multas, impedimento para habilitar jugadores, una sanción económica (sin que afecte los ingresos de los derechos de televisión) y la más grave de todas es el descenso de categoría.



La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también tiene en sus manos la denuncia de un grupo de socios, encabezado por Washington Andrade, que piden indagación y posibles sanciones para la presidenta.