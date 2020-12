La LigaPro oficializó las designaciones de árbitros para última fecha del torneo

Barcelona está cerca de firmar su paso a las finales del campeonato nacional 2020, solo le falta un punto para enfrentarse ante Liga de Quito por la definición de la temporada. El cuadro amarillo visitará a Universidad Católica este 20 de diciembre, a las 19:00, por la última fecha del campeonato.

La jornada 15 se disputará con horario unificado. Esto debido a las definiciones del líder, cupos a torneos internacionales y clubes que descenderán a la Serie B.



Además de Barcelona, el otro candidato a ganar la etapa es Emelec, que recibe a Olmedo. Sin embargo, el camino de los eléctricos es más complicado, porque además de ganar dependen de una derrota de los toreros.



Así quedaron las designaciones:



Sábado 19 de diciembre

Mushuc Runa vs. Delfín (15:30)

Estadio Mushuc Runa

Árbitro: Marlon Vera

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Flavio Nall



Guayaquil City vs. Dep. Cuenca (15:30)

Estadio Christian Benítez

Ábitro: Franklin Congo

Línea 1: Andrés Tola

Línea 2: José Alvarado



Domingo 20 de diciembre

Orense vs. Dep. Cuenca (15:30)

Estadio Nueve de Mayo

Árbitro: Guillermo Guerrero

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Luis González



Liga de Portoviejo vs. Aucas (15:30)

Estadio Reales Tamarindos

Árbitro: Augusto Aragón

Línea 1: Juan Aguiar

Línea 2: Édison Vásquez



Emelec vs Olmedo (19:00)

Estadio George Capwell

Árbitro: Roberto Sánchez

Línea 1: Juan Cruz

Línea 2: Luis García



U. Católica vs Barcelona (19:00)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Luis Quiroz

Línea 1: Dennys Guerrero

Línea 2: Félix Vera



Liga de Quito vs T. Universitario (19:00)

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: René Marín

Línea 1: David Vacacela

Línea 2: Guillermo Parra



Macará vs Ind. Del Valle (19:00)

Estadio Bellavista

Árbitro: Carlos Orbe

Línea 1: Danny Ávila

Línea 2: Paúl Palacios