El Nacional se mide con Mushuc Runa en el estadio Atahualpa

Luis Congo jugó 14 partidos con la camiseta del América en el primer semestre del año y anotó dos goles. El cuadro ‘cebollita’ marcha último en la tabla de posiciones y es un serio aspirante a descender. Por ello, cuando al delantero le llegó la propuesta de El Nacional no lo pensó mucho y decidió cambiar de camiseta.

El delantero imbabureño y el manabita Miguel Parrales fueron los últimos jugadores en incorporarse al cuadro militar. Parrales solo se fue seis meses del cuadro criollo: a inicio de año decidió irse a Universidad Católica, en donde no contó con oportunidades. Apenas jugó seis partidos y no anotó goles.



El Nacional fue protagonista en el reciente mercado de fichajes: los criollos incorporaron a siete futbolistas para lo que resta del torneo. Además de los citados Congo y Parrales, que hoy (27 de julio del 2019) están convocados para el partido ante el Mushuc Runa (17:15 en el estadio Atahualpa), la directiva fichó a Ronal de Jesús, Juan Lara, Byron Palacios, Washington Vera y Tito Valencia. De ellos, únicamente Valencia no ha debutado con la elástica roja.

CONVOCATORIA | Estos son los futbolistas elegidos por Marcelo Zuleta para el cotejo de mañana frente a Mushuc Runa.#VamosBiTri #TiemposDeCambio#LigaProBancoPichincha pic.twitter.com/8qjIyWk3P2 — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) July 27, 2019



“Estamos contentos con los refuerzos que han llegado. Reconocemos el esfuerzo de la directiva y creemos que tenemos plantilla, no solo para pelear el octavo lugar, hay que apuntar más arriba”, dijo el entrenador Zuleta.



Según el entrenador, el equipo tendrá que aspirar a ubicarse en el quinto o sexto puesto para intentar una clasificación a los torneos internacionales.



Para el partido de esta tarde, ante el Mushuc Runa, el entrenador Zuleta tiene a disposición a toda la plantilla: la proable alineación incluye a : Johan Padilla; Kevin Arias, Lara, Pablo Cifuentes, Miguel Segura; Luis Arce, Ronal de Jesús, Jonathan Borja, Jorge Ordóñez; Washington Vera y Byron Palacios.



Para el juego de esta tarde (27 de julio del 2019) los precios de las entradas son: general USD 5; tribuna, USD 10 y palco, USD 15. Niños menores de 12 años no pagan boleto. Deben presentar copia de cédula del padre y del menor.