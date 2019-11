La LigaPro definió los horarios para los cuartos de final de los ‘playoffs’

LEA TAMBIÉN

Los ‘playoffs’ de la LigaPro se iniciarán el próximo sábado 23 de noviembre del 2019, y el organismo nacional definió los horarios para los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final. La programación se remitió a los ocho clubes clasificados, para que realicen su planificación.

El torneo nacional se postergó, debido a los partidos amistosos que disputará la Selección ecuatoriana el 14 de noviembre ante Trinidad y Tobago, en Portoviejo, y el 19 del mismo mes, ante Colombia, en Estados Unidos.



La LigaPro oficializó los horarios, mientras que la Federación Ecuatoriana de Fútbol aún tiene tiempo para designar a los árbitros para esos encuentros. Los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final se disputarán entre el miércoles 23 y el domingo 28.

Cabe destacar, que los equipos que terminaron del primero al cuarto lugar en la tabla de posiciones iniciarán como locales y cerrarán las llaves de locales. No se usará el criterio del ‘gol visitante’. En caso de empate en puntos y goles, accederá a las semifinales el equipo mejor ubicado en la tabla.



Así quedaron definidos los horarios:



Sábado 23 de noviembre

17:15

Sociedad Deportiva Aucas vs. Barcelona Sporting Club

Estadio Gonzalo Pozo Ripalda



19:30

Liga de Quito vs. Universidad Católica

Estadio Rodrigo Paz



Domingo 24 de noviembre

16:00

Club Sport Emelec vs. Macará

Estadio George Capwell



18:15

Independiente del Valle vs. Delfín Sporting Club

Estadio Rumiñahui



Miércoles 27 de noviembre

17:30

Universidad Católica vs. Liga de Quito

Estadio Olímpico Atahualpa



19:45

Barcelona Sporting Club vs. Sociedad Deportiva Aucas

Estadio Monumental



Jueves 28 de noviembre

15:30

Delfín Sporting Club vs. Independiente del Valle

Estadio Jocay



19:30

Macará vs. Club Sport Emelec

Estadio Bellavista