LigaPro oficializó los horarios y designaciones de árbitros para la fecha 29 del campeonato

El Nacional tiene la posibilidad de seguir en la pelea por clasificarse a los ‘playoffs’, si consigue una victoria ante Independiente del Valle este 26 de octubre de 2019, en el estadio Guillermo Albornoz de Cayambe, por la fecha 29 de la LigaPro.

Los ‘Militares’ están en la novena casilla, con 38 puntos, cuatro menos que Emelec. Por tanto, para seguir en la pelea por la clasificación, deben esperar que los eléctricos no ganen su partido ante la Universidad Católica.



Debido a la importancia de estos partidos, la LigaPro decidió unificar los horarios de la jornada. Otros encuentros que se unificaron, pero el domingo 27 de octubre, es que disputará Barcelona SC ante Técnico Universitario y Delfín frente a América.



Así quedó definida la fecha 29 del torneo:



Viernes 25 de octubre



Aucas vs Guayaquil City (19:15), estadio Gonzalo Pozo



Árbitro central: Vinicio Espinel



Línea 1: Edison Vásquez



Línea 2: Ángel Ulloa



Sábado 26 de octubre



Fuerza Amarilla vs Macará (13:00), estadio Nueve de Mayo



Árbitro central: Rene Marín



Línea 1: Edwin Bravo



Línea 2: Darío Moran



El Nacional vs Independiente del Valle (15:30), estadio Guillermo Albornoz



Árbitro central: Augusto Aragón



Línea 1: Byron Romero



Línea 2: David Vacacela



U. Católica vs Emelec (15:30), estadio Olímpico Atahualpa



Árbitro central: Roberto Sánchez



Línea 1: Flavio Nall



Línea 2: Guilber Gracia



Dep. Cuenca vs Liga de Quito (18:00), estadio Alejandro Serrano



Árbitro central: Carlos Orbe



Línea 1: Ricardo Valdiviezo



Línea 2: Jorge Luis Párraga



27 de Octubre



Mushuc Runa vs Olmedo (13:00), estadio Mushuc Runa



Árbitro central: Luis Quiroz



Línea 1: Ricardo Valdiviezo



Línea 2: Guillermo Parra



Delfín S.C. vs América (15:30), estadio Jocay



Árbitro central: Franklin Congo



Línea 1: Christian Lescano



Línea 2: Juan Aguiar



Barcelona vs Técnico Universitario (15:30), estadio Monumental



Árbitro central: José Espinel



Línea 1: Luis Vera



Línea 2: Luis Gonzales