La LigaPro analiza la posibilidad de volver a la actividad con el uso de las mascarillas en los futbolistas 

La LigaPro formó una Comisión Médica para trabajar en la elaboración de un protocolo de seguridad para el regreso de los equipos de fútbol. David Constante, director de competiciones de la entidad, informó este lunes 4 de mayo que una de las posibilidades que estudia la organización del fútbol es regresar a la actividad con el uso de mascarillas como medida preventiva del coronavirus.

Constante habló con radio Diblu de Guayaquil y dio detalles. "Está en estudio jugar con mascarillas los primeros partidos. Todavía no es confirmado. -Tenemos que tener algo muy estructurado para presentarlo al Comité de Emergencia Nacional (COE)", manifestó el funcionario.



Todos los médicos de los clubes trabajan en coordinación para diseñar los protocolos con asesoramiento de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Hay diálogos encaminados. "No puedo confirmar nada sin saber cómo está la situación del país. Tengo fe de que se va a poder jugar. Hay probabilidad de que se juegue, pero también que no", manifestó el funcionario de la LigaPro.

Una de las preocupaciones que tienen los médicos es cómo volver a los entrenamientos. En Europa se exige la realización de las pruebas para comprobar el estado de salud de los jugadores, del cuerpo técnico y del personal administrativo de los clubes. Por eso se buscan las mismas vías. "Vamos a analizar desde que el jugador sale de su casa hasta que llegue al lugar de entrenamiento", agregó Constante.