La LigaPro fijó la fecha y hora para el juego entre Barcelona y Liga de Quito, por la segunda etapa del campeonato 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Barcelona se enfrentará a Liga de Quito el próximo 1 de noviembre del 2020, por la cuarta fecha de la LigaPro. Será el segundo rival directo que enfrentarán los albos, en su camino por ganar la segunda etapa del torneo, y coronarse como campeones directos.

Los albos ya perdieron ante Independiente del Valle, otro de sus rivales directos en la segunda fase de la LigaPro, en la segunda fecha por 3-2. Ahora enfrentará a los toreros, que al final de esa jornada se encaramaron como líderes de la competencia.



Este lunes 19 de octubre, la Ligapro oficializó las programaciones de la tercera y cuarta fecha. Será en esta última en la que se enfrente contra los toreros. El partido está previsto para las 18:00, en el estadio Monumental.



El equipo de Pablo Repetto se impuso en el primer enfrentamiento de este 2020, cuando se impusieron por 2-1, en el estadio Rodrigo Paz. Ese día, los albos remontaron un marcador adverso y ganaron sobre la hora.



Barcelona, que igualaba con un tanto de Fidel Martínez, tuvo la oportunidad de ganar por primera vez en Casa Blanca, con un tiro penal que falló Cristhian Alemán. Tras esa jugada, los locales consiguieron su segundo tanto, por medio de Franklin Guerra. Cristian Martínez abrió la cuenta.



Este lunes 19 de octubre, la LigaPro también confirmó los horarios para la tercera fecha. El partido entre Liga de Quito y El Nacional será uno de los más atractivos por la tercera fecha de la segunda etapa. Ambos se enfrentarán el sábado 24 de octubre del 2020, dentro de los horarios que la LigaPro confirmó.



Así se jugará la tercera fecha



Viernes 23 de octubre del 2020



Estadio: Mushuc Runa

15:30 Mushuc Runa vs Aucas



Estadio: O. Atahualpa

19:00 U. Católica vs. Deportivo Cuenca





Sábado 24 de octubre



Estadio: Capwell

15:30 Emelec vs. Macará



Estadio: Bellavista

18:00 Técnico Universitario vs. Delfín



Estadio: Rodrigo Paz

20:30 Liga de Quito vs. El Nacional





Domingo 25 de octubre

Estadio: Olímpico de Riobamba

15:30 Olmedo vs. Independiente del Valle



Estadio: Reales Tamarindos

18:00 Liga de Portoviejo vs. Barcelona



Lunes 26 de octubre

Estadio: Christian Benítez

17:30 Guayaquil City vs. Orense