LigaPro y la Ecuafútbol ajustan fechas 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) detalló una nueva agenda, tras las paralizaciones de actividades en el país que trastocaron el calendario de los torneos. Es así que los partidos entre Liga de Quito y Emelec, así como el Barcelona SC vs. Delfín, por las semifinales de la Copa Ecuador, ya tienen nuevas fechas.

LDU y Emelec jugarán el miércoles 23 de octubre del 2019 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito a las 19:15. Más adelante, en el partido de vuelta, los azules serán locales en el estadio George Capwell de Guayaquil, el 30 de octubre a las 19:30.



La ‘U’ tiene el propósito de llegar a las finales, tanto de la Copa Ecuador como de la LigaPro. Por lo pronto, a la ‘U’ le falta un punto para garantizar su presencia entre los ocho mejores al cierre del año y confirmar su participación en los ‘playoffs’.



Así, Liga tendrá que jugar contra Emelec, por la semifinal de ida de la Copa Ecuador. Hasta antes de la paralización por el campeonato, solo se jugó la semifinal de ida entre Barcelona y Delfín.

Los toreros ganaron 4-1 a los manabitas y aún falta la revancha en Manabí que será el 30 de octubre.



Así, según los organizadores del campeonato, las finales se jugarán el 13 y 17 de noviembre. El primer campeón de la Copa ganará un premio de USD 500 000 y se adjudicará el cupo a la Copa Sudamericana del 2020.

La LigaPro también tiene que planificar con la FEF las fechas para los juegos de la Selección y definir cuándo se jugará el diferido pendiente.



El juego entre Olmedo y el Independiente del Valle, en Riobamba, ha sido suspendido por dos ocasiones y ahora deberá buscarse fecha.



“Pedimos que consideren nuestro calendario. Tendrá que programarse un miércoles para no alterar nuestro plan de la final de la Copa Sudamericana”, manifestó Andrés Larriva, gerente de los rayados.



Reglamentariamente, el partido tendrá que jugarse antes de la última fecha de la etapa del campeonato.



El calendario de Independiente está apretado. El 9 de noviembre tendrá que jugar la final de la Copa Sudamericana ante Colón de Santa Fe en Asunción (Paraguay).



El equipo viajará el miércoles 6 de noviembre en vuelo chárter. La LigaPro confía que el torneo se reinicie este fin de semana para no tener apuros en cuadrar las fechas.



En principio, ese fin de semana del 9 de noviembre no estaba programado tener fútbol. Sin embargo, en caso de aplazarse una semana más el reinicio, por los problemas de los paros, se vendría una complicación para los clubes.

Los directivos de la LigaPro han admitido su preocupación porque en caso de que no finalizaran los problemas de los paros, se tendrían que correr fechas y terminar el torneo en las últimas semanas de diciembre.

También la FEF espera contar con el apoyo de los clubes para que presten a los jugadores para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre.



Según el presidente de la FEF, Francisco Egas, se está buscando el rival para un amistoso en el país. Sin embargo, ya se confirmó un amistoso contra Colombia en Estados Unidos, en noviembre.

La gran preocupación de los clubes es que en ese mes se estará jugando los ‘playoffs’. Clubes como Macará pedirán que se revise bien las fechas para que no se afecten a los equipos.



“Habrá equipos que ya se queden sin actividad y otros que estaremos concentrados en los ‘playoffs’. Esperamos que la FEF también entienda que los equipos tenemos prioridades”, dijo Paúl Vélez, entrenador de los ambateños.



La FEF espera ajustar la planificación para no cruzarse con los partidos de ‘playoffs’ y tener a todos los jugadores.