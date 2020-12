La LigaPro convoca a Juan Lara y  Anthony Bedoya por sus declaraciones 

La LigaPro envió un comunicado a los futbolistas Juan Lara, de El Nacional, y Anthony Bedoya, del Deportivo Cuenca, por sus polémicas declaraciones sobre supuestos intentos de sobornos en los partidos del campeonato nacional LigaPro.

Mediante un oficio se convocó a los jugadores a una audiencia de manera presencial o mediante vía telemática. Así lo detalla el comunicado de la Dirección de Integridad, Prevención e Investigación de la LigaPro.



Lara es citado por la siguiente declaración en la emisora Área Deportiva: “contra Emelec hubo cosas raras, la mayoría del plantel estaba comprometido, pero hubo el penal y se cae todo. Ya hubo antes dos penales que no nos pitaron, pero se insistió. La gente no es cojuda y mira los partidos, obviamente se darán cuenta de las cosas", dijo después de la derrota 3-0 que empujó al equipo criollo al descenso.



En cambio, Bedoya dio polémicas declaraciones a través de la red social de Instagram. Lo hizo desde su cuenta personal. Allí hizo una denuncia. "Un jugador de Emelec que estaba jugando por mi lado y no diré su nombre por respeto, se me acerca y me dice: 'ayúdanos'. Yo le dije: 'tanto como tú peleas la etapa, yo estoy salvado la categoría'. Estoy ante Dios, ante mi hija de 7 años y uno que viene en camino, me dijo que si le dejaba ganar, mañana personalmente me regalaba USD 5 000”, manifestó.



En ese mismo video, Bedoya explicó que no tenía problema en asistir a una declaración de los hechos ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol y ante la LigaPro. En ambas situaciones, la LigaPro espera recoger las versiones para avanzar con las investigaciones.