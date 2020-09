La LigaPro confirmó dos partidos en horario unificado en la fecha 15

LEA TAMBIÉN

La primera etapa del torneo LigaPro llega a su final. Liga de Quito e Independiente del Valle, en ese orden, son los únicos candidatos a ganar el boleto para la definición del título en diciembre de 2020. Por ello, la LigaPro confirmó que sus partidos irán en horario unificado.

El panorama luce a favor de los albos porque recibirán en el estadio Rodrigo Paz al Mushuc Runa. Un empate los confirmará como finalistas del torneo. Mientras que los sangolquileños visitarán a Orense en Machala y requerirán de un triunfo y que la 'U' pierda para quedarse con la etapa.



Sin embargo, el hecho de que ambos clubes luchen por terminar como líderes de la fase, no le resta importancia al resto de cotejos. La ubicación final, al sumar ambas etapas, otorgará ocho cupos a las copas Libertadores y Sudamericana y confirmará el descenso de los dos últimos. Los triunfos en sus aspiraciones será clave.



Así quedó confirmada la fecha 15:



Viernes 2 de octubre

Estadio: Alejandro Serrano

16:30 D. Cuenca vs. Olmedo



Estadio: Gonzalo Pozo

19:00 Aucas vs. Liga de Portoviejo



Sábado 3 de octubre

Estadio: Rodrigo Paz

Liga de Quito vs. Mushuc Runa



Estadio: 9 de Mayo

15:30 Orense vs. Independiente del Valle



Estadio: Monumental

18:30 Barcelona vs. El Nacional



Domingo 4 de octubre

Estadio: Bellavista

13:15 Macará vs. Delfín



Estadio: 'Chucho' Benítez

15:30 Guayaquil City vs. Técnico Universitario



Estadio: Atahualpa

18:00 U. Católica vs. Emelec