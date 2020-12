La LigaPro confirmó los horarios de la última fecha; el partido de Mushuc Runa no está unificado por el descenso 

La segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol llega a su final el sábado 19 y domingo 20 de diciembre. En los ocho partidos que se jugarán habrá interés por resolver el finalista del año, los cupos internacionales a las copas Libertadores y Sudamericana y los dos descendidos a la Serie B del 2021.

La LigaPro anunció los días y horarios de los partidos. Sin embargo, todavía no se conocen detalles porque el partido entre Mushuc Runa y Delfín no está unificado con los juegos entre Orense vs. El Nacional y Liga de Portoviejo vs. Aucas (15:30). Los cuatro clubes están inmersos en el problema del descenso. El 'Ponchito' jugará con Delfín en el estadio Echaleche, el sábado, a las 15:30. En cambio los otros dos juegos serán el domingo 20 de diciembre .

Así se jugará la Fecha 1️⃣5️⃣ (Fase 2) de la LigaPro Serie A 📒✍⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀#LigaProSerieA ⠀⠀⠀⠀⠀#Fase2⠀ pic.twitter.com/ATIe9E80Hz — LigaPro (@LigaProEC) December 18, 2020



La jornada también definirá el finalista del torneo que tendrá que disputar el título con Liga de Quito. Barcelona, el líder de la segunda etapa, tendrá que jugar ante la Universidad Católica, en el estadio Olímpico Atahualpa (19:00). Un empate sellará el boleto a la final de los amarillos.



En cambio, LDU jugará ante Técnico Universitario en el estadio Rodrigo Paz Delgado con la necesidad de mantener el primer lugar en la tabla acumulada del torneo. Una victoria le permitirá a la 'U' cerrar el año en su estadio y allí se premiaría al campeón 2020.



La otra pelea abierta será entre los clubes que buscan los cuatro boletos a la Copa Sudamericana. Aucas, que es quinto en la tabla tiene 42 unidades y el Delfín que es décimo tiene 38 punto. Son seis clubes por los cuatro boletos que se entregará este año.