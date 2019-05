La LigaPro busca impulsar a los clubes como sociedades anónimas

LEA TAMBIÉN

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, usó su cuenta de Twitter para comentar sobre el posible cambio de la figura de manejo actual de los clubes, por el de sociedades anónimas deportivas.

“La mayor ventaja de la sociedad anónima deportiva es que permite una mayor capacidad de financiamiento mediante la diversificación de las actividades, la participación de grandes accionistas, y la cotización en bolsas de valores”, explicó Loor en su cuenta.



Al momento los clubes ecuatorianos funcionan como entidades deportivas sin fines de lucro, conformadas por socios, que toman decisiones en asambleas. Por otro lado, las sociedades anónimas se manejan mediante accionistas que tienen capacidad de acción dependiendo de las acciones que posean.



Las sociedades anónimas deportivas tienen control administrativo de gastos, salarios y presupuesto, que es lo que busca la LigaPro con sus reglamentos de Control Económico y Control de Ejecución de Presupuestos.

Atracción de capitales por parte de las SAD:



“Las sociedades anónimas deportivas buscan que existan responsables en caso de perjuicio económico, lo que conlleva un mejor control de la administración de la empresa”, publicó Loor, respecto a este modelo conformación.



No obstante, el directivo aclaró que en el país esta iniciativa no será obligatoria, pero buscarán impulsarla como una alternativa para sanear la crisis de los clubes, que según sus propias palabras suman deudas de USD 110 millones.



“En Ecuador debemos lograr no perder el sentimiento afectivo por nuestros clubes pero a su vez lograr una administración ejecutiva y moderna de los mismos. Vamos a impulsar esta alternativa, que es opcional, pero estamos seguros que mejorará nuestro fútbol”, dijo.