La LigaPro oficializó los árbitros y horarios para la sexta fecha del torneo

Barcelona buscará recuperar el primer puesto de la LigaPro, este 10 de noviembre de 2020, cuando reciba a Independiente del Valle, por la sexta fecha del torneo. Los amarillos cayeron al tercer puesto, tras su última derrota, ante Olmedo.

El partido entre Toreros y Rayados será el más atractivo de la fecha, por lo que se asignó a Augusto Aragón, árbitro con escarapela FIFA. El partido está programado para las 19:00, en el estadio Monumental.



La sexta fecha se disputará con normalidad, pese al desarrollo de la doble fecha FIFA, por la clasificación sudamericana al Mundial de Catar 2022. Barcelona tiene a un jugador en la selección e Independiente a tres. Así quedó definida la sexta fecha:



Miércoles 10 de noviembre

Orense vs. Dep. Cuenca (12:15)

Estadio Nueve de Mayo

Árbitro: Henri Arízaga

Línea 1: Luis González

Línea 2: Danny Ávila



T. Universitario vs. El Nacional (14:30)

Estadio Bellavista

Árbitro: Juan Andrade

Línea 1: Dennys Guerrero

Línea 2: José Alvarado



Delfín vs. Macará (16:45)

Estadio Jocay

Árbitro: Franklin Congo

Línea 1: Andrés Toala

Línea 2: Mónica Amboya



Barcelona vs. Ind. Del Valle (19:00)

Estadio Monumental

Árbitro: Augusto Aragon

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Ricardo Valdiviezo



Jueves 11 de noviembre

Aucas vs. Olmedo (12:15)

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Roberto Sánchez

Línea 1: Juan Cruz

Línea 2: Luis García



Mushuc Runa vs. Liga de Quito (14:30)

Estadio Mushuc Runa

Árbitro: Guillermo Guerrero

Línea 1: Juan Aguiar

Línea 2: Paúl Palacios



U. Católica vs. Guayaquil City (16:45)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Mario Romero

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Félix Vera



Liga de Portoviejo vs. Emelec (19:00)

Estadio Reales Tamarindos

Árbitro: Luis Quiroz

Línea 1: David Vacacela

Línea 2: Edwin Bravo