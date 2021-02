La LigaPro anunció las fechas y horarios para el inicio del campeonato nacional 

La LigaPro entregó las fechas y horarios para la primera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol este jueves 9 de febrero del 2021. El viernes 19 de febrero del 2021 se jugará el primer partido del año. La Universidad Católica se enfrentará al Deportivo Cuenca.

La Católica tendrá participación en la fase 1 de la Copa Libertadores y se enfrentará a Liverpool. Por eso, será el primer equipo en abrir el torneo local. En el segundo partido de la primera fecha, el viernes 19 de febrero, Liga de Quito recibirá al ascendido 9 de Octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Barcelona, el campeón del fútbol ecuatoriano, jugará contra el Manta el sábado 20 de febrero. Lo hará a las 19:00. Según la programación de la LigaPro se jugarán dos partidos el viernes, tres el sábado y tres juegos el domingo 21 de febrero.



Según Miguel Ángel Loor, los horarios y los partidos están programados en base a un sistema informático que ordena las programaciones. También los clubes ya fueron notificados para la segunda jornada. La LigaPro tomó en cuenta la participación de los clubes en los torneos internacionales para agendar las programaciones.





Primera fecha

Viernes 19 de febrero

U. Católica vs. Deportivo Cuenca

16:30



Liga de Quito vs. 9 de Octubre

19:00





Sábado 20 de febrero

Mushuc Runa vs. Aucas

14:00



Guayaquil City vs. Macará

16:30



Manta vs. Barcelona

19:00





Domingo 21 de febrero

Orense vs. Independiente del Valle

13:00



Técnico Universitario vs. Delfín

15:30





Emelec vs. Deportivo Cuenca.

18:00