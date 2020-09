La LigaPro analiza suspender 'algunos' partidos de la fecha 14

LEA TAMBIÉN

La gran cantidad de casos positivos de contagios de covid-19 que confirmó el Flamengo (16) y que tuvieron contacto con los integrantes de Independiente del Valle y Barcelona, puso en apuros a los directivos de la LigaPro de cara la fecha 14 del torneo.

En un comunicado del departamento de prensa del ente, este jueves 24 de septiembre del 2020, se confirmó que se realiza una reunión del Consejo Directivo para analizar "posible postergación de partidos correspondientes a la fecha 14".



Barcelona e Independiente del Valle deberán enfrentarse por esta jornada en el estadio Atahualpa. Ambos clubes pelean por ganar la etapa. Sin embargo, al haberse enfrentado al Flamengo que reportó los 14 casos de contagios entre jugadores y directivos luego de sus partidos, tendrán que realizar pruebas a sus planteles para determinar si también posee jugadores con covid.19.



El cuadro canario se encuentra en aislamiento desde la noche del martes 22 de septiembre, tras el partido en el que perdió 2-1 ante el conjunto carioca. El médico Andrés Arce detalló que estarán confinados 96 horas y que "las pruebas que correspondan puedan darnos una situación real del estado de salud del equipo".



Por ello, agregó que el sábado 26 de septiembre se realizarán las pruebas exigidas por el Ministerio de Salud Pública, las PCR, y las rápidas que pide la LigaPro.



Independiente del Valle también se someterá a pruebas para determinar la salud de sus jugadores, ya que, además del encuentro contra Flamengo del pasado jueves 17 de septiembre, viajó a Colombia para jugar contra Junior de Barranquilla.

Liga de Quito y Delfín también tuvieron actividad en la Copa Libertadores. El primero recibió al Sao Paulo brasileño y el segundo viajó a Argentina para jugar contra Defensa y Justicia.



Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, ya anticipó su malestar y preocupación por el riesgo de posibles contagios y elevó una crítica en su cuenta de Twitter ante contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). A su criterio, el ente no está cumpliendo con rigurosidad su protocolo de bioseguridad.



"Ecuador se ha esforzado en precautelar la salud de sus clubes y la continuidad de su competición, cuidado se ve afectada. ¿Cómo es posible que todo esto explote acá en nuestro país? ¿Y los protocolos previos? ¿Existen garantías para hoy? ¡Entiendan nuestra preocupación!", escribió en un primer mensaje contra el organismo.



"Hoy mantendremos reuniones con médicos de LigaPro y los clubes que participaron en la Copa Libertadores. La postura nuestra es ya conocida: la salud primero. Opinar sobre lo sucedido ya no cabe. Propondremos soluciones así no agraden. ¡Todos queremos fútbol, pero sin riesgos!", advirtió después. Y esto último es lo que se analiza en la reunión de este jueves, que es privada.

